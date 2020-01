Madagascar: Fara West - L'illustre Solo Razaf en one man show

Solorazaf armé de son instrument de prédilection.En matière de musique, toute occasion est bonne pour créer un moment de partage.

De passage dans la Grande île, Solorazaf fait un clin d'œil à l'année 2020. Samedi, il donnera un « one man show » au Fara West Faravohitra. Selon l'artiste, « J'y présenterai environ une vingtaine de compositions. C'est l'occasion de partager avec plaisir des anecdotes qui ont jonché mon parcours musical. C'est un concert en solo, comme j'ai pour habitude de donner en Europe ou ailleurs, un concert de guitare solo majoritairement instrumental. J'y projetterai simultanément des photos de guitare, prises lors de tournées européennes, américaines ou africaines, une sorte de « guitar selfies ». »

Nouveau concept. Solo Razafindrakoto, plus connu sous le nom de Solorazaf, est compositeur-guitariste fort de 6 albums en solo. Né à Montpellier, il vécut à Antananarivo, et est basé à Paris. S es deux récentes parutions « Solodeguitar covered with love » et « Sculptures avec Gad » sont produits en Allemagne par le plus prolifique label de guitare européen franco-allemand Acoustic music records. Aujourd'hui Solo présente son nouveau concept, un spectacle son et images de guitare prises lors des tournées autour du globe. Solorazaf dédie l'ensemble de son travail à Razafinohatra, son premier professeur de guitare et à Etienne Ramboatiana dit « Bouboule » professeur de musique qui l'a encouragé à suivre la voie qu'il s'est fixé. Issu d'une famille de musiciens, il verse essentiellement dans le jazz et le folk, tout en s'appropriant des tempos de l'Océan Indien. S'il a commencé avec les Pumpkins de Kelly, Erick, et Alain Poussy, il a également travaillé sur les vinyles de groupes de tous styles venus de toute l'île dans les studios Discomad de Tana sous la direction de Freddy Ranarison, le maître du salegy à la guitare électrique de l'époque. De retour en France, Solo a réalisé et coproduit les disques de Justin Vali, Rakoto Frah, Daniel Tombo, Erick Manana. Il a aussi contribué à la création d'une école de guitare baptisée « Guitares Alliées » au sein de l'alliance française d'Antsirabe avec son ami et ancien directeur de cette alliance, Christian Pizafy.

Globe trotteur. En France, l'artiste est toujours aussi actif. A fait partie des spectacles autour de la guitare de Jean Felix Lalanne dans des endroits prestigieux comme à l'Olympia, au Palais des Sports ou au Casino de Paris. Avec Gérard Viel, à Bayeux en Normandie, ils ont créé le festival « Un monde de cordes » dédié aux instruments à cordes pincées frottées et... aux cordes vocales. Aux Etats-Unis, il a joué en « solo » dans les Universités de la côte est comme Boston, dans le cadre de la francophonie animant des master class de langue française. Puis il a parcouru les USA avec l'International Guitar Night, avec trente concerts dans les clubs comme le Joe's pub ou le Blue Note à New York. Solorazaf a aussi beaucoup travaillé en Afrique du Sud. Effectivement, il a été responsable du groupe panafricain de la chanteuse Sud-Africaine Miriam Makeba, en tournée en AFrique du sud et de l'ouest, en Europe aux USA, en Australie de 1986 à 2000 et a assuré certaines premières parties de son spectacle. Solo Razaf a été un témoin privilégié du retour de la diva dans son pays d'origine après un long exil peu après la fin du régime de l'apartheid. A récemment été invité en « solo » à faire le tour des Alliances Françaises, au Cap -Johannesburg -Port Elisabeth -Swaziland.