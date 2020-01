Madagascar: Gouvernement Ntsay - Contrat-programme et code d'éthique et de bonne conduite imposés

Les membres du gouvernement disposent donc d'un an pour convaincre.« La période de l'impunité est révolue pour les membres du gouvernement », a averti le Premier ministre Ntsay Christian.

Le compte à rebours est lancé. Les nouveaux membres du gouvernement Ntsay Christian disposent d'un an pour faire leur preuve. Pas le temps de tergiverser. Aucune occasion non plus pour une période d'essai. Le mot d'ordre étant d'enclencher la vitesse supérieure pour réaliser des résultats quantifiables et mesurables qui ont des impacts directs sur le social de la population. Au cours du premier Conseil des ministres qui s'est tenu à Iavoloha mercredi, le président Andry Rajoelina a rappelé aux membres du gouvernement les priorités du Plan Emergence Madagascar.

La restauration de la confiance des Malgaches vis-à-vis d'une Justice équitable et loin de la corruption, la scolarisation des enfants et la remise à niveau des enseignants FRAM, la nécessité de la construction de tous les barrages hydrauliques, l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les universités, la construction d'universités régionales, et le règlement des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur, le lancement des travaux de construction des nouvelles villes à Tana et dans les provinces pour offrir des logements décents aux Malgaches, ainsi que l'amélioration de la qualité de service au niveau des hôpitaux. Ce sont entre autres, les travaux d'urgence auxquels les ministres doivent s'atteler. Apparemment, Andry Rajoelina souhaite prioriser le social. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de la prise de dispositions face aux menaces engendrées par le Coronavirus en Chine.

Impunité. Tous les nouveaux membres du gouvernement ont tout de suite pris fonction. Sur ordre du président de la République, les passations de service se sont succédé depuis hier matin et sont prévues être finalisées ce jour. Le Ministère des Affaires Étrangères a ouvert le bal. En effet, la passation de service entre Ntsay Christian, MAE par intérim et le nouveau Chef de la Diplomatie malgache, Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, a eu lieu hier matin à Anosy. Une occasion pour le ministre fraîchement nommé de faire savoir que, les négociations en vue de la restitution des Îles Malgaches de l'Océan Indien figurent parmi ses priorités. Il convient en effet de noter que ce dernier figure parmi les membres de la délégation malgache au sein de la Commission mixte pour la restitution les Îles Eparses. Pour sa part, le locataire de Mahazoarivo est revenu sur la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Et lui de rappeler que tous les membres du gouvernement sont soumis à un contrat-programme d'un an.

Une nouvelle évaluation sera donc faite au mois de janvier 2021. Outre ce contrat-programme, un code d'éthique et de bonne conduite a également été imposé. « La période de l'impunité est révolue pour les membres du gouvernement », a lancé Ntsay Christian. Les ministres sont désormais avertis. La mauvaise gestion, la corruption et les détournements ne seront plus tolérés. Par ailleurs, le contrat ne sera pas prolongé d'ici le prochain « mercato » pour ceux qui ne parviennent pas à satisfaire les attentes du Chef de l'Etat. A travers les publications et commentaires sur les réseaux sociaux, l'on constate une appréciation plutôt positive vis-à-vis du nouveau gouvernement Ntsay. Les observateurs sont unanimes en saluant l'initiative du président Andry Rajoelina, qui dans son choix, a favorisé les expériences et le savoir-faire, l'équilibre régional et le respect du genre, mais de laisser de côté les considérations politiques.