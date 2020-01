Togo: Les 20 mesures indispensables que l'ACAT Togo entend voir dans le programme des candidats

Dans un document dont nous avons reçue copie, l'ACAT Togo après exploration de la situation sociopolitique du Togo et celle des droits humains, est parvenue à relever 20 mesures qui sont indispensables à inscrire dans leurs programmes de société par les candidats à la présidentielle de 2020.

Il s'agit des mesures qui vont du « Renforcement de la formation et la sensibilisation des principaux acteurs sociaux sur les normes internationales des droits de l'homme », à la « Garantie de la paix et la sécurité » en passant par la « Mise en place un plan national d'action pour la prévention de la torture et allouer des ressources suffisantes à sa mise en œuvre », la « Mise en œuvre un plan national d'action en vue d'améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme », l' « Amélioration du système judiciaire », l' « Amélioration des conditions dans tous les centres de détentions du Togo », la « Lutte contre la vindicte populaire », la « Ratification du Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'abolition de la peine de mort », la « Garantie de la Société civile un espace pour un Togo juste et durable pour défendre les droits de l'homme », la « Garantie du respect des droits de l'enfant », la « Veille à l'application effective des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030 et promouvoir le développement économique et social durable afin de créer des bases solides pour le développement de la cause des droits de l'homme », le « Respect des droits humains dans la lutte anti-terroriste »...