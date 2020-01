Algérie: Sécurité routière - Poursuite à Alger de la campagne initiée par la Gendarmerie nationale

Alger — La campagne de sensibilisation à la sécurité routière lancée par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger en direction des conducteurs des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises se poursuit jusqu'au 8 février prochain à travers les différentes gares routières et les arrêts de bus dans le territoire de la wilaya d'Alger, a fait savoir dimanche ce corps de sécurité.

Lancée le 25 janvier courant, cette campagne de sensibilisation cible les conducteurs professionnels au niveau des différentes gares routières et des arrêts de bus afin de les sensibiliser à la responsabilité qui leur incombe, tout en les exhortant à être l'exemple, en vue de réduire le nombre des graves accidents de circulation, les pertes en vie humaine qui en découlent, et leurs conséquences fâcheuses sur la famille et la société.

Le communiqué indique que les agents de la Gendarmerie nationale tendent, à travers cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par le Commandement de la Gendarmerie nationale concernant la sécurité routière, sous le slogan " La conduite professionnelle est une sécurité et une responsabilité", à " élever le degré de conscience des conducteurs, mettre en exergue leurs responsabilités à l'égard des usagers de la route et les sensibiliser quant au nécessaire respect des règles de la circulation routière, notamment les infractions dangereuses, à l'instar de l'excès de vitesse, du non-respect de la distance de sécurité des dépassements dangereux.

Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l'excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non respect de la distance de sécurité sont distribués lors de cette campagne de sensibilisation qui verra la participation d'associations, d'acteurs de la société civile et des Scouts musulmans, conclut la même source.