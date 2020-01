Algérie: M. Rezig se réunit avec les producteurs de la filière céramique

Alger — Le ministre du Commerce Kamel Rezig a rencontré, jeudi, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur Aissa Bekkai, les producteurs de la filière céramique, et ce dans le cadre de la série de rencontres de concertation avec les différents acteurs du Secteur, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

Les deux ministres ont entendu un exposé présenté par les membres de cette filière sur l'état de la production et le taux de couverture de la demande nationale, ainsi que les résultats des mesures de sauvegarde mises en place par l'Etat pour protéger le produit national, en l'occurrence le Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) mis en oeuvre début 2019 et ses répercussions sur le producteur et le consommateur.

Assurant que le Gouvernement poursuivra les mesures de sauvegarde et de promotion du produit national, pour peu que le producteur local s'engage à assurer un produit répondant aux normes internationales de qualité et à des prix compétitifs, M. Rezig a mis en garde contre toutes pratiques tendant à monopoliser le marché ou d'augmenter les prix.

Le Premier responsable du secteur a également abordé la nouvelle stratégie adoptée par le secteur du Commerce concernant la mise en place d'un fichier national de chaque produit et opérateur économique, à même de faciliter l'opération de vulgarisation et de promotion du produit national au double plan national et international.Le ministre a également invité les opérateurs à contacter leurs homologues libyens qui ont demandé à importer les produits de la filière céramique lors de leur participation au Forum d'affaires algéro-libyen, organisé récemment par la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI).