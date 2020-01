Algérie: Le chanteur espagnol Nestior présente à Alger, le flamenco dans un habillage moderne

Alger — Un concert de musique basé sur le mixage d'une variété de genres actuels mêlés au flamenco, a été animé jeudi soir à Alger par le jeune chanteur espagnol Nestior, dans une ambiance de grands soirs, devant un public nombreux.Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (Oref), après un premier spectacle réussi animé la veille au Théâtre régional d'Oran, "Abdelkader-Alloula", Nestior a enchanté, une heure durant, le public algérois avec une quinzaine de pièces qu'il a écrites, composées et brillamment interprétées devant un public conquis.

Dans une fusion judicieuse des genres, l'artiste a su mettre en valeur toute la richesse de la musique flamenco, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, mêlée aux musiques, électronique, reggae, trap, rock, latino, hip hop, rumba, bossa nova, techno et R&B (rythme and blues), entre autres.S'affranchissant de tout type d'appartenance à un style de musique, à une forme de jeu, à une famille musicale ou à quelques règles à respecter, l'artiste, "aimant le son", entend transmettre à son public "un ressenti intact, tel qu'il a été conçu par ses émotions".L'amour, la force des sentiments, le vivre ensemble, la paix, l'humanisme et le changement par l'individu épurant son fort intérieur, sont quelques thématiques évoquées par l'artiste dans des chansons qu'il interprète en déclamant ses textes à la manière d'un rappeur.

Equipé comme un vrai "DJ" (disque jockey), Nestior est monté sur scène avec un puissant système de sonorisation, (tables, de mixage, d'effets sonores et de percussions) qui produisait le gros son, ainsi que celui constant et percutant du ton fort donné par la basse et la grosse caisse de la batterie.Se servant de la table des effets sonores, Nestior donnait plus de beauté et de consistance à ses compositions préenregistrées en leur ajoutant, en temps réel, des bruitages et des ornements sonores ou en exécutant quelques phrases rythmiques sur les pads multi percussion, réglés au son des timbales.

Très énergique, la jeune Catia, assistante de l'artiste sur scène, a été d'un apport considérable au spectacle, contribuant à sa réussite en reprenant les refrains des chansons et en allant vers les spectateurs pour les faire danser avec beaucoup de générosité dans des tenues qu'elle changeait à chaque nouveau titre.Sous un éclairage vif ou feutré, aux gélatines multicolores, synchronisé avec les pulsions rythmiques et agencé souvent à la manière d'un stroboscope, le public, hétérogène au regard de sa composante jeune et adulte, a assisté au spectacle dans des atmosphères de discothèque qui l'ont poussé au surpassement de soi et au déhanchement.Les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accréditées en Algérie d'Espagne, d'Argentine, de Grèce et de Cuba, étaient parmi le public présent au spectacle de Nestior.

Multi-instrumentiste, Nestior, qui compte à son actif un seul opus, "La vie moderne" (2019), a été bercé dans l'univers musical depuis son jeune âge, s'exerçant régulièrement aux différentes techniques, ce qui lui a permis d'acquérir beaucoup de métier et atteindre un niveau de professionnalisme très apprécié par la critique.Le concert de Nestior, programmé pour la première fois en Algérie, est organisé sous l'égide du ministère de la Culture, par l'ambassade d'Espagne et l'Institut Cervantès d'Alger en collaboration avec l'Oref.