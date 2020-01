Libye: Le Comité de haut niveau de l'UA réaffirme son "ferme" attachement à l'intégrité territoriale de la Libye

Brazzaville — Le 8ème sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, tenu jeudi à Brazzaville (République du Congo), a réaffirmé son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité nationale et à son indépendance, indique le communiqué final sanctionnant les travaux de ce sommet.

"Le Comité a réaffirmé sa solidarité avec le peuple libyen, son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité nationale et à son indépendance. Le Comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'organiser le Forum de réconciliation nationale, de rapprocher les différentes vues tout en rappelant la décision prise précédemment par la Conférence des chefs d'Etat d'organiser ce forum à Addis-Abeba", souligne le communiqué.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du sommet, a réitéré la "disponibilité" de l'Algérie à rapprocher les positions des parties belligérantes en Libye et abriter toute réunion inter-libyenne visant "à contribuer à trouver une solution à la crise et jeter les bases d'un nouvel Etat stable".Le Forum de réconciliation nationale inter-libyen inclusif, prévu de se tenir durant l'année 2020 en coordination avec les Nations Unies, devra proposer une période de transition, présenter l'avant projet de Constitution et suggérer la date du référendum constitutionnelle et la date des élections présidentielles et législatives.

Le Comité de haut niveau indique, en outre, "apprécier" les efforts des pays voisins de la Libye et les "sacrifices" consentis pour venir en aide aux populations libyennes affectées par la crise.Il s'est engagé, en outre, en faveur du "dialogue politique libyen", en rappelant l'"urgence d'un dialogue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promouvoir la cessation du conflit et la recherche d'une solution libyenne à la crise, prenant en considération les intérêts supérieurs du peuple libyen".

Le Comité de haut niveau a condamné "fermement" la poursuite des combats dans la capitale Tripoli et ses environs et a réitéré "l'urgence d'un cessez-le-feu complet et effectif accompagné d'un mécanisme de surveillance dans lequel l'Union africaine sera associée".A cet effet, le Comité a appelé les Etats membres de l'UA "à déployer des observateurs militaires, une fois les conditions réunies, pour participer au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et être en lien avec les parties libyennes".Le Comité a insisté sur le strict respect de l'embargo décrété par le Conseil de sécurité sur les armes en Libye. Il a appelé ce dernier à appliquer "les sanctions prévues en cas de violation", tout en condamnant "énergiquement" les activités terroristes, l'emploi des combattants étrangers et le recours au mercenariat, ainsi que toute facilitation de transit, de transport ou de recrutement illégaux.