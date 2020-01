Algérie: L'USMA et la JSK pour les honneurs

Alger — Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, l'USM Alger et la JS Kabylie, éliminés, aborderont la 6e et dernière journéede la phase de poules, samedi, avec l'intention de quitter la compétition avec les honneurs en s'imposant pour leur ultime sortie.

Engagée dans le groupe C, l'USM Alger (4e, 2 pts), qui reste sur une défaite sans gloire au Maroc face au WA Casablanca (3-1), accueillera les Angolais de Petro Atlético, également éliminés (3es, 3 pts), au stade du 20-Août-1955 (14h00), dans un match sans enjeu pour les deux formations.Le club algérois, toujours à la recherche de sa première victoire dans cette phase de poules, espère terminer sur une bonne note à la troisième place, derrière les deux premiers Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le WA Casablanca, qualifiés, qui s'affronteront au stade Loftus Versfled de Pretoria pour la tête du groupe.

Confronté à une crise financière sans précédent depuis l'intersaison, le champion d'Algérie sortant sera privé du milieu défensif Abderrahim Hamra, suspendu, et de l'attaquant Zakaria Benchaâ, blessé et prêté au CS Sfaxien (Ligue 1 tunisienne).Si la mission de l'USMA sera, a priori, dans ses cordes, celle de la JS Kabylie (4e, 4 pts), versée dans le groupe D, sera plus difficile devant son public de Tizi-Ouzou, puisque l'adversaire du jour n'est autre que le leader du groupe et double détenteur du trophée, l'ES Tunis (11 pts), renforcé par sa légion de joueurs algériens et qualifié pour les quarts de finale avant cette ultime journée.

Sèchement battu lors de la précédente journée à Kinshasa par l'AS Vita Club (4-1), synonyme d'élimination, le club kabyle est appelé à se remettre en question et à se racheter face à l'Espérance dans un derby indécis et équilibré.Même si le match sera sans enjeu pour les "Canaris" sur le plan comptable, il est en revanche important pour le nouvel entraîneur tunisien Yamen Zelfani pour l'entame de son travail, lui qui doit remobiliser ses troupes.L'ancien coach de Dhofar (Oman) s'est engagé cette semaine pour trois saisons, en remplacement du Français Hubert Velud. Il sera présent en tribune pour assister au premier match de sa nouvelle formation.Dans l'autre rencontre de cette poule, les Marocains du Raja Casablanca (2es, 8 pts), qualifiés en compagnie de l'EST, accueilleront les Congolais de l'AS Vita Club (3es, 4 pts), éliminés à l'instar de la JSK.