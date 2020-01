Algérie: Chiali reçoit l'ambassadeur de Chine et le représentant de l'ambassade de Malaisie à Alger

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la Chine et le chargé d'affaires à l'ambassade de Malaisie à Alger, respectivement Li Lianhe et Mohamed Aref Ahmed Taharim, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La visite des deux diplomates s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie, la Chine et la Malaisie dans le domaine des travaux publics, précise le communiqué.Les entretiens avec l'ambassadeur chinois ont porté sur les principaux éléments de la coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Chine ainsi que les voies et moyens de leur développement.

Les deux parties ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, a ajouté la même source.Ils ont convenu de la poursuite des efforts à même de concrétiser les aspirations futures au mieux des intérêts communs, saluant les bonnes relations liant les deux pays.Par ailleurs, les entretiens du ministre des Travaux publics avec le diplomate malaisien ont porté sur les principaux éléments de la coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Malaisie ainsi que les moyens de leur développement.

Les deux parties ont évoqué les questions d'intérêt commun tout en saluant les bonnes relations liant les deux pays.M.Taharim a remis une invitation à M. Chiali de la part de son homologue malaisien pour prendre part à la Conférence internationale de signalisation maritime (IALA) prévue à Kuala Lumpur du 25 au 28 février prochain, conclut la même source.