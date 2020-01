Soudan: Ambassade du Soudan à Beijing - Aucune infection ni suspicion n'a été enregistrée parmi nos ressortissants

Beijing — L'ambassade du Soudan à Beijing a confirmé qu'aucun nouveau cas ou soupçonné d'infection par le nouveau Coronavirus n'a été enregistré parmi les ressortissants et étudiants soudanais.

Dans un communiqué publié jeudi par lámbassade dont (SUNA) en a obtenu une copie indiquant qu'elle est en communication continue avec les citoyens soudanais résidant en Chine, et grâce à son suivi étroit de l'évolution de la situation et jusqu'à la date de cette déclaration, grâce à Dieu et à son aide, aucune infection ni suspicion n'a été enregistrée.

Le communiqué indique que l'ambassade à Pékin effectue un suivi continu de la situation et prépare des rapports reguliers à cet égard, y compris ses recommandations sur le traitement de tous les aspects de la situation de manière à garantir la sureté des ressortissants soudanais et travaille en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères à Khartoum et les autorités chinoises compétentes à cet égard.

La déclaration a également salué l'esprit de solidarité manifesté par les étudiants soudanais résidant en Chine et la ville Wuhan en particulier et le grand esprit de coopération qu'ils ont montré entre eux pour surmonter ces moments difficiles et l'esprit positif qu'ils ont montré dans leur communication avec l'ambassade à Beijing, qui représente un modèle d'éthique et des valeurs héritées qui caractérisent le peuple soudanais, en particulier dans le temps de détresse.