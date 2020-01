Afrique: Mondial masculin d'handball 2021 - Les sept représentants africains sont connus

L'Egypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Angola, le Cap Vert, le Maroc et la République démocratique du Congo participeront, en janvier 2021, à la 27e édition de la compétition dans la catégorie des séniors hommes qui se tiendra en Egypte.

A l'exception du pays organisateur, l'Egypte déjà qualifiée d'office, les six autres pays du continent africain ont validé leurs tickets lors de la vingt quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) de handball qui s'est déroulée du 16 au 26 janvier en Tunisie.

L'Egypte qui accueillera cette compétition pour la deuxième fois après celle de 1999 est très motivée puisque ce pays se trouve actuellement au sommet du handball continental.

Après avoir remporté le 26 janvier la CAN, en battant en finale le pays hôte, la Tunisie, 27-22, les Pharaons sont au mieux de leur forme et cette consécration est un motif de satisfaction et d'assurance pour cette grande nation de handball.

Elle compte désormais sept trophées de CAN et en 2021 l'Egypte participera pour la quatorzième fois au championnat du monde. Il reste l'une des cartouches les plus sûres du continent africain dans cette coupe du monde.

Le champion d'Afrique 2018 et l'actuelle deuxième du continent, la Tunisie, figurent également parmi les grandes nations de handball. Avec quatorze participations dont leur meilleur résultat remonte de 2005(4e), les Aigles de Carthage restent les meilleurs d'Afrique avec dix titres.

Troisième au niveau continental, grâce à leur victoire 32-27 face à l'Angola, lors des matchs de classement, les Fennecs de l'Algérie sont également des habitués de ce championnat du monde puisqu'à l'exception des éditions 1978, 1993, 2017 et 2019, les Algériens participent régulièrement à ce grand tournoi du handball mondial.

De leur côté, les Angolais disputeront leur cinquième championnat du monde. Si les Angolais font la loi en Afrique, ces derniers peinent à s'imposer au niveau mondial car leur meilleur classement remonte de 2005(20e).

Pour sa première participation à la CAN seniors hommes de handball, le Cap-Vert a été la grande révélation de cette compétition continentale.

Auteur d'un premier tour parfait, l'équipe considérée comme la surprise au second tour a tout simplement séduit par ses belles prestations jusqu'à terminer à la cinquième place devant le Maroc qu'elle a battu 37-28.

Malgré leur six participations au Mondial, Lions de l'Atlas(Maroc) devrait retrousser les manches afin d'éviter de faire une piètre figure à cette compétition qui aura lieu dans une année exactement.

Tombeur du Gabon pendant les matchs de classement pour la septième et huitième place, la République démocratique du Congo était le dernier pays du continent à valider son ticket pour le mondial puisqu'elle a occupé, sans peine, le septième rang. Les Congolais, comme les Cap verdiens découvriront pour la première fois le handball de haut niveau.

La République du Congo qui caressait le rêve de participer à cette compétition est passée à côté à cause des défaites.

Cet échec devrait servir de leçon pour les acteurs de l'handball congolais car le pays a occupé la neuvième place en Tunisie. Un classement loin de satisfaire les amoureux de cette discipline puisque par rapport aux précédentes éditions le Congo ne fait que regresser.

Le championnat du monde masculin de handball encore appelé Coupe du monde de handball réunit tous les deux ans l'élite du handball mondial, notamment vingt-quatre pays, sous l'égide de la Fédération internationale de handball.

Après une première édition en 1938, cette épreuve se déroule régulièrement depuis 1954 et a adopté sa cadence biennale depuis 1993.