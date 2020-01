Angola: La protection de l'environnement, un défi pour la société angolaise

Luanda — Le défi lancée il ya 44 ans, sur la nécessité d'adopter des nivaux de vie durable, susceptibles de promouvoir une gestion équilibrée des ressources naturelles, demeure malheureusement, toujours une question préoccupante pour la société angolaise.

Lorsque le 31 janvier 1976, a été instituée en Angola, la Journée nationale de l'environnement, à la suite de la Semaine de la conservation de la nature, qui s'est tenue à Luanda, la finalité était d'éveiller la conscience humaine sur la nécessité de la protection de l'environnement.

Cependant, l'actualité angolaise montre le contraire, on constate une forte agression des écosystèmes: il y a plus d'émission du Co2 dans l'air, rejet d'énormes quantités de déchets plastiques sur le sol et dans les rivières et contamination de l'océan avec du pétrole brut.

Les autorités angolaises ont mené et promu des actions en faveur de l'environnement, mais on continue à agresser les animaux, la végétation, braconnage et déboisement, des constructions anarchiques qui, alors détruisent l'écosystème, la pollution environnementale, parmi tant d'autres actions néfastes.

La Constitution angolaise, dans son article 39, établit que chacun a le droit de vivre dans un milieu ambiant sain et non pollué, de même, chacun a le devoir de le défendre et de le préserver.

Néanmoins, la réalité montre que la population ne comprend pas cette vision.

Dans ce contexte, les autorités doivent prendre des mesures visant à décourager et à sanctionner ces actes illégaux.

Mais il faudra plus tôt recourir aux langues nationales pour transmettre le message de la législation environnementale auprès de la population.