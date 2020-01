Congo-Brazzaville: Festival Afropolitain nomade - A la découverte des Congolais sélectionnés

Dans le cadre de la 7e édition du festival Afropolitain nomade qui se tiendra du 7 au 11 juillet à Kigali au Rwanda, les organisateurs ont dévoilé la programmation complète de l'événement. Fanie Fayar, Biz Ice et Pierre-Man's, originaires du Congo, sont les artistes retenus pour représenter leur pays dans le domaine de la musique et des arts visuels et numériques.

Au total, près de quarante artistes et créateurs d'œuvres en provenance d'Afrique, Europe et Amérique participeront à ce rendez-vous.

Durant cinq jours, le Rwanda sera plongé dans le bain de la musique urbaine et des arts visuels et numériques à travers des spectacles et ateliers. Afropolitain Nomade est, pour reprendre les termes de sa promotrice Vanessa Kanga aka Veeby, le symbole d'une « Afrique jeune, dynamique et fière de sa diversité culturelle ».

Fanie Fayar, une bête de scène

Son passage dans différents groupes (Yela-wa, Tandala et NKota), lui ont permis de bâtir sa propre carrière solo en 2015. Médaillée d'or dans la discipline chanson, lors des huitièmes jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, Fanie Fayar est une artiste complète car elle compose, chante, interprète, danse et joue plus d'un instrument.

Après avoir attiré l'attention au niveau national et conquis des publics à l'international, « Boyamba gai » est son tout premier album sorti l'an dernier. Celui-ci se compose de huit titres inspirés par son propre vécu et des réalités du quotidien.

Dans cet album, Fanie Fayar éduque et prône l'affection fraternelle, le vivre-ensemble, la paix, la solidarité et le partage, etc.

En outre, Fanie Fayar dirige un atelier de chant à l'Institut français du Congo de Brazzaville, où elle transmet ses connaissances et sa passion pour le chant aux enfants et adultes.

Biz Ice, espoir de la musique congolaise

Biz Ice, de son vrai nom Grace Jaurès Malela, est un jeune rappeur et chanteur d'afrobeat congolais. En 2008, il fait ses premiers pas dans la musique et commence à se faire connaître du public brazzavillois.

Une expérience motivante qui l'incite à créer le studio Katioka Records et le label Violence Musique pour mieux s'épanouir dans la musique, mais aussi produire d'autres jeunes artistes évoluant dans la musique urbaine.

En 2013, il sort l'album « Zua Nga Bien vol II » et un peu plus tard le clip « Rap Toko-Toko » qui connaît un vrai succès. Dès lors, sa carrière connaît un bond.

Des singles qui s'enchaînent ; une tournée africaine pour sa participation à l'album « Panthéon » de Mbilia Bel ; la participation au Festival panafricain de musique et à la célébration des 20 ans d'existence de l'émission Couleurs Tropicales sur la Radio France internationale au côté des artistes comme Youssoupha ; finaliste du Prix découvertes RFI en 2018...

Pierre-Man's, raconter à travers l'art le silence et les maux de l'être

Née d'un père comédien et médiathécaire et d'une mère peintre et dramaturge, Pierre-Manau Ngoula, de son vrai nom, a baigné toute son enfance dans le monde artistique.

Aujourd'hui cinéaste, critique, vidéaste, photographe et depuis peu performeuse, Pierre-Man's est actuellement basée à Paris en France, où elle prépare un mémoire de recherche sur le cinéma congolais à la Sorbonne.

Dans ses œuvres, la jeune femme fait une part belle à la pluralité des thématiques et au lien existant entre le virtuel et le concret. Son écriture, qui au départ paraît picturale, est plutôt en constante mouvance.

Le corps étant l'objet principal dans ses travaux, c'est donc à travers la photographie et la performance que Pierre-Man's sculpte, par le biais des souffrances intérieures, des questions sociales.

En 2018, elle a été lauréate de la bourse Gästeateliers Krone Aarau à l'occasion de la Rencontre internationale de l'art contemporain organisée par les ateliers Sahm.