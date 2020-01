Congo-Brazzaville: « Brazzaville » d'Hassim Tall Boukambou

Film documentaire de cinquante-deux minutes sorti en 2015 et réalisé par le Congolais Hassim Tall Boukambou, « Brazzaville » est un voyage de découverte, pour certains, et de redécouverte pour d'autres, sur des événements, personnages et lieux emblématiques de cette ville, peu connus du grand public.

Capitale de la République du Congo située en plein cœur de l'Afrique, Brazzaville est un hommage du réalisateur fait à sa terre natale, territoire de ses ancêtres. « Carrefour historique, économique et culturel, Brazzaville est souvent méconnue des étrangers et de ses propres habitants.

A travers ce documentaire, je souhaite faire découvrir ou redécouvrir cette ville telle que nous ne l'avons jamais vu », en pense le réalisateur.

Ancré dans l'histoire, « Brazzaville » plonge le spectateur dans le passé glorieux de la ville et révèle les facettes les plus inattendues et les plus authentiques de la capitale.

Le film met, notamment, en lumière : l'historique de Brazzaville, le fleuve Congo, la société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape), le marché total, les sculpteurs de Massengo, les chants et danses traditionnels, la rumba et le ndombolo, l'école de peinture de Poto-Poto, le football avec Diables noirs/Etoile du Congo.

Dans ce documentaire, Hassim Tall Boukambou présente également quelques habitudes des Brazzavillois en soirée et l'atmosphère qui y règne.

Bien que le film relève d'une portée historique pour permettre à la jeune génération de s'approprier son passé et de toujours conserver une trace de l'histoire grâce à la préservation des archives, « Brazzaville » est aussi un appel pour redonner à cette capitale ses lettres de noblesse, sa place d'antan et aussi son prestige dans tous les domaines de la vie.

Lors de la cérémonie de remise de prix du concours du jeune historien brazzavillois le 25 janvier à l'Institut français du Congo (IFC), ce film avait été projeté en présence des élèves, étudiants, enseignants, autorités publiques et biens d'autres personnalités.

« Je suis satisfaite de l'œuvre. J'ai pu découvrir ma ville, Brazzaville, sous un aspect que je n'avais jusqu'à ce jour pas encore exploré.

Merci au réalisateur qui a eu la belle idée de conserver et partager à travers un film les patrimoines historique, culturel et économique de notre ville », a souligné Sarah, élève en terminale A.

Notons qu'Hassim Tall Boukambou est aussi le réalisateur du film « Révolutionnaire », sorti en 2015 et qui avait reçu un très bel accueil de la part du public.