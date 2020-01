Tunisie: Municipalité de Tunis - Les éboueurs ont-ils repris du service ?

Alors qu'on croyait en avoir fini avec les problèmes d'ordre de propreté et d'hygiène à Tunis, les éboueurs se sont lancés dans une grève sauvage et sans préavis la fin de la semaine dernière avant qu'une issue ne semble avoir été trouvée entre les différentes parties prenantes dans un dossier qui sent le soufre.

Tunis, lundi 27 janvier, quelques minutes avant midi, un spectacle affligeant prend à la gorge les badauds qui empruntent les rues et trottoirs tant bien que mal. Une foule d'obstacles constitués d'ordures se dresse devant le passant qui n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre.

Des monticules de déchets sont entassés ça et là à tous les coins de rue, aux abords des chaussées, devant les restaurants et autres gargottes, dégageant une odeur nauséabonde.

Les piétons ajoutent leur grain de sel en jetant les déchets papier ou plastique à même le sol comme si le mal est déjà fait!

Une attitude répréhensible des citoyens qui apporte de l'eau au moulin. Personne ne se réjouit de cette situation dégradante pour l'image de la plus grande ville du pays, mais elle renvoie à de nombreuses interrogations. La raison de ce triste décor?

Non, Tunis n'est pas encore Naples, la ville du sud de l'Italie qui est tristement célèbre pour sa très mauvaise gestion des déchets municipaux depuis de nombreuses années sans trouver de solution radicale.

Une grève inattendue des agents municipaux qui ont renoncé au travail de toilettage et d'entretien des rues de la capitale se constate depuis plus de cinq jours jours.

Certaines sources ont affirmé que la reprise de travail des éboueurs s'est effectuée rapidement dans la même journée sans trop tarder. Toutefois, on craint que ce ne soit qu'un feu de paille.

En effet, le lendemain mardi, le décor n'a pas changé avec la persistance de la grève. Mercredi 29 janvier, dans l'après-midi un communiqué de la municipalité de Tunis publié sur les réseaux sociaux présente les derniers développements de la situation sur fond d'accord verbal : «Suite à la réunion de travail qui a réuni Mme Souad Aberrahim, présidente de la municipalité de Tunis et les agents municipaux, il a été convenu de reprendre le travail.

Ceci après avoir clarifié les points et les solutions proposées par la municipalité pour surmonter les problèmes et répondre à leurs demandes». On ose espérer que des premiers signes annonciateurs de l'accalmie dans la gestion des déchets urbains avec un retour à la normale seront perceptibles incessamment.

Les éboueurs exigent une prime de 300 dinars

Le débrayage sans préavis des éboueurs depuis lundi dernier a suscité la consternation de la population et des élus municipaux. Pour cause ?

De nouvelles revendications matérielles et statutaires des agents grévistes qui continuent d'ajouter leur grain de sel au bon fonctionnement des services municipaux.

Mme Souad Abderrahim a affirmé qu'une prime spécifique de trois cents dinars était exigée de la part des éboueurs qui ont menacé de poursuivre la grève si leurs revendications n'étaient pas satisfaites.

Madame le Maire de Tunis a confirmé que les femmes de ménage de la municipalité de Tunis refusaient de reprendre leur travail malgré la décision suite à un accord convenu sur toutes les revendications syndicales formulées.

Mme Souad Abderrahim a indiqué sur une onde radiophonique que la l'Hôtel de Ville de Tunis avait passé un contrat avec des entreprises privées pour ramasser les déchets qui s'entassent ça et là dans le Centre-ville. Mais ces opérateurs privés ont été menacés par les protestataires qui les ont empêchés, par le biais de divers moyens de dissuasion, d'enlever les ordures à leur place.

La municipalité et la partie syndicale semblent finalement avoir abouti à un accord. De ce fait, on a pu constater sur le terrain un retour progressif du service des agents municipaux.

Le feuilleton aura duré presqu'une semaine avant que la raison ne reprenne ses droits et nous évite de tomber dans un cycle de tensions qui nuirait grandement à l'image de la ville.