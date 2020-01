Tunisie: Ministère des Affaires religieuses/Pélerinage 2020/1441 (de l'Hégire) - Les candidats retenus informés par SMS

Le nombre des pèlerins reste inchangé pour 2020. Il est de 10.982. Il n'est pas exclu que le tarif soit revu à la baisse, mais ceci reste tributaire de plusieurs facteurs.

Le ministère des Affaires religieuses a informé par SMS depuis vendredi dernier que les personnes, dont les noms ont été retenus dans la liste des candidats au pèlerinage pour l'année 2020, devront s'adresser aux centres régionaux de base pour les besoins de l'examen médical attestant de leur bonne santé et leur aptitude à effectuer les rites du pèlerinage, a déclaré à notre journal le sous-directeur à la direction du pèlerinage et El-omra, Samir Ben Nessib.

Suite à cet examen, le ministère publiera la liste finale des pèlerins accompagnée d'une seconde liste pour les candidats qui figureront sur la liste d'attente. L'information par SMS est une nouvelle procédure prise par le ministère dans le cadre d'une communication plus efficiente et plus transparente.

Environ 15 mille candidats au pèlerinage sont concernés par cette mesure, mais 9.982 seulement seront retenus dans la liste finale suivant le quota de notre pays en pèlerins. A ceux-là s'ajouteront les candidats au pèlerinage résidant à l'étranger et dont le nombre est fixé à 1.000.

Au total, on aura 10.982 pèlerins, comme ce fut le cas pour l'année précédente. La moyenne d'attente sur les listes est comprise entre 6 et 8 ans. Les départs vers les lieux saints pourraient avoir lieu à partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet (entre le 10 et le 15), explique notre interlocuteur.

Le tarif du pèlerinage qui inclut le billet, le transport et l'hébergement, ne sera fixé qu'après les entretiens de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra avec les parties saoudiennes et les réunions qui seront tenues à cet effet dans le cadre de l'examen des derniers préparatifs pour le pèlerinage. Toutefois, il n'est pas exclu que ce tarif sera revu à la baisse, mais ceci reste tributaire de plusieurs facteurs.

Pour rappel, le ministre des Affaires religieuses avait formulé le souhait de se pencher sur une nouvelle formule susceptible de réduire le coût du pèlerinage qui s'est élevé en 2019 à 13.896 dinars contre 11.710 dinars en 2018.