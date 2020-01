Sénégal: Sortie de la 1ère promotion des titulaires de licence professionnelle d'assistanat trilingue de l'UGB

L'Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a célébré hier, mercredi 29 janvier, la sortie de la première promotion des diplômées de la filière de la Licence Professionnelle d'Assistanat Trilingue. Ils sont en tout 61 récipiendaires à avoir été gradués.

Ce qui est le fruit du partenariat entre cette UFR des Lettres et Sciences Humaines de l'UBG et l'Institut Ya Salam et qui existe depuis 2017. Ces récipiendaires ont choisi comme marraine, Fatou Diop Sock, la présidente de l'Association des Assistantes et Secrétaires du Sénégal.

Après deux années de partenariat tissé entre l'UFR des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Institut Ya Salam, l'heure était aux festivités suite à la sortie de la première promotion des diplômées de la Filière Professionnelle d'Assistanat Trilingue.

Parmi les 61 récipiendaires, seules 7, toutes des dames, ont reçu leurs diplômes de Licence Professionnelles d'Assistanat Trilingue.

Les autres, au nombre de 54 récipiendaires, hommes et femmes, ont reçu le diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en diverses filières telles que la bureautique et la comptabilité et ont été formés à l'Institut Ya Salam.

Tous forment ainsi une promotion de 61 diplômés ayant choisi comme marraine, la présidente de l'Association des Assistantes et Secrétaires du Sénégal, en l'occurrence Fatou Diop Sock. "C'est une satisfaction à double titre sur la filière qui est une filière de Licence Professionnelle d'Assistanat Trilingue.

Et rien qu'à ce niveau de formation, c'est-à-dire de renforcement des capacités de nos assistantes qui sont issues de la formation de l'Institut Ya Salam, c'est une réussite et une consécration. Il vient s'y ajouter l'apport de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à travers cette Licence Professionnelle.

Vous avez vu cette atmosphère. Donc j'en profite pour dire que c'est une première promotion et que c'est une Licence qui est destinée à l'ensemble du Sénégal", a indiqué le Professeur Ndioro Sow, Directeur de l'UFR des Lettres et Sciences humaines de l'UGB de Saint-Louis, tout en exprimant sa réjouissance par rapport à la sortie de cette première promotion.

Une joie manifestée aussi par la marraine de cette promotion d'étudiants. "Être marraine de promotion, c'est accepter la transmission d'une vision professionnelle en termes de savoirs, de savoir-faire, d'expériences, de vertus et de valeurs.

Dans cette optique, il me plait, en qualité de présidente de l'Association Nationale des Assistantes et Secrétaires du Sénégal, d'attirer l'attention sur les fonctions de l'Assistante et du Secrétaire qui demeurent nobles à plus d'un titre", a dit Fatou Diop Sock dans son discours lors de cette cérémonie de graduation.

Et la marraine de poursuivre en lançant cet appel à l'endroit des récipiendaires, ses filleuls. "La réussite envisagée, passe nécessairement par un style participatif et inclusif et, c'est à cela que je vous invite, dans votre environnement professionnel, à la gestion de vos différents dossiers", a-t-elle ajouté.

De leur côté, le Professeur Ndioro Sow et Amadou Lamine Diop, respectivement Directeur de l'UFR des Lettres et Sciences humaines de l'UGB de Saint-Louis et Directeur de l'Institut Ya Salam, ont invité les récipiendaires à prendre comme modèle leur marraine.