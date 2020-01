Tunisie: Tennis - Ons Jabeur et l'après-Melbourne

La Tunisienne, qui va entrer dans le Top 50, ne doit plus revenir en arrière. C'est une autre étape dans sa carrière.

Nous restons sur le bel exploit de la championne Ons Jabeur à l'Open d'Australie. Un exploit «technique», mais surtout humain, avec un parcours plein d'embûches qu'elle a pu négocier avec beaucoup de courage.

Un tableau pas clément où elle a fait tomber quatre grosses cylindrées, à savoir Konta, Garcia, Wozniacki et Wong (toutes du Top 50) avant de perdre (et sur de petits détails) face à Kenin.

On ne pouvait pas demander davantage à notre joueuse qui a montré encore une fois qu'elle a un bagage technique complet qui lui permet de joueur d'égal à égal avec les meilleures du circuit.

C'est l'enseignement majeur à tirer de l'Open d'Australie : Ons Jabeur version 2020 est une joueuse qui joue sur sa vraie valeur et non les seconds rôles.

Primée par tout le monde, mise en valeur durant une semaine, Ons de l'après- Melbourne est si différente de celle d'avant. Cette valorisation de son effort, aussi méritée qu'elle soit, doit être un stimulant pour la suite de la saison et non un handicap.

Ce qu'elle a fait est un point de départ pour elle et non un aboutissement. C'est ce que Ons doit mettre noir sur blanc dans sa tête.

Et connaissant bien sa ténacité et son sens de la responsabilité, on est persuadé qu'elle saura rester sur le nouveau palier et qu'elle s'éloignera de cette vague d'euphorie qui l'entoure à tort et à travers.

Qu'on la laisse tranquille !

Ceux et celles qui font monter les enchères et qui veulent récupérer la performance de Ons Jabeur sont le danger le plus immédiat pour elle. Si elle s'amuse à les suivre, à répondre à leur avidité, à leurs caprices, elle perdra beaucoup de temps. Cette fille, nous la connaissons depuis qu'elle était minime.

Elle a grimpé l'échelle doucement et sûrement. De mauvais choix, elle en a fait, oui, mais elle n'a pas été bien soutenue et encadrée pour les éviter. Certains l'ont «enterrée» au moment où elle effectuait son retour en 2018. Et malgré cela, elle est parvenue, grâce à une meilleure gestion de sa carrière, à rattraper le temps perdu.

A 25 ans, Ons est capable, si elle est régulière et au point physiquement, de faire encore mieux dans les tournois relevés (surtout tournois «Premier» et «Premier 5») où elle se présentera comme favorite et non comme outsider.

Pour cela, elle fera mieux de fuir les tentations de gens qui ne connaissent rien au tennis mais qui veulent s'installer pour des gains personnels. C'est le danger le plus menaçant pour elle. Si elle le neutralise et «oublie» ces voraces, elle avancera encore.

Même certains médias, qui n'ont jamais compris ce qu'est une carrière de joueur de tennis de haut niveau, font ces jours un tapage autour de Ons Jabeur. Heureusement qu'elle a le mental pour gérer tout cela !