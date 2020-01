Sénégal: Coopération avec l'Italie - quatre accords de financement de 10 milliards signés pour le développement durable

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération, Amadou Hott et le Vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie, Emmanuela Claudia Del Ré ont signé hier, jeudi 30 janvier, à Dakar quatre accords de financements et de subventions d'un peu plus de 10 milliards de francs Cfa pour la mise en œuvre de programmes relatifs à l'Agriculture, l'éducation, l'équité et l'égalité du genre.

Quatre accords ont été signés par le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott et la Vice-ministre des Affaires étrangères d'Italie, Emmanuella Claudia Del Ré, en présence de l'ambassadrice de l'Italie au Sénégal pour un montant de plus de 10 milliards de francs Cfa.

Le ministre Amadou Hott dans son mot dira: «Nous venons de procéder à la signature de quatre accords de financement pour un montant total de 15,5 millions d'euros soient 10 milliards 100 millions de Fcfa dont un crédit très concessionnel de 10 millions d'euros et le reste est en [don] non remboursable».

Pour le premier programme dénommé programme «Agricole Italie-Sénégal III ou PAIS III» est de 700.000 d'euros, soit 458.696.000 F.CFA, destiné à poursuivre l'intervention sectorielle de la coopération italo-sénégalaise dans les régions de Kaolack, Sédhiou et Kolda.

Quant au second programme appelé «Faire l'Ecole», subventionné à hauteur de 3 millions d'euros.

Ledit programme vise à favoriser l'inclusion et la réussite à l'école et à renforcer l'offre d'éducation inclusive du Sénégal à travers une amélioration de la qualité sur la base des standards internationaux.

Pour le troisième programme relatif à «l'intensification Eco-soutenable de l'Agriculture dans les Niayes», (Piesan), a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de lutter contre la pauvreté rurale et d'assurer une agriculture durable.

A ce programme, le ministre M. Hott, dira: «L'Italie en a contribué en crédit concessionnel de 10 millions d'euros soient 6,5 milliards de Fcfa».

Enfin, le quatrième le programme concerne «l'Appui à la Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre II» (PasneegII). Il constitue un outil de réalisation de l'équité et de l'égalité entre les femmes et des hommes.

A ces financements, Amadou Hott a souligné que ce programme aux multiples effets positifs «bénéficie aussi d'une subvention de la coopération italienne à hauteur de 1,8 million d'euros soient 1 milliards 180 millions de Fcfa».

Selon Emmanuella Claudia Del Ré, «l'Italie soutient le développement économique et sociale du Sénégal avec une attention particulière envers l'autonomisation des femmes et des jeunes».

En visite officielle de trois jours au Sénégal, la Vice-ministre a soutenu que la vitalité de la coopération italo-sénégalaise s'affirme depuis plus d'une quarantaine d'années à travers le développement rural, l'appui aux secteurs privés, le développement économique local ainsi qu'à la protection sociale, le genre et l'éducation.