Tunisie: Open de Paris de Karaté - Mention spéciale pour Azouzi et Slimani

Quatre karatékas ont récemment pris part à l'Open de Paris, une des plus prestigieuses compétitions qualificatives aux J.O.

Nos vaillants représentants ont pour noms Nader Azouzi (60 kg), Thameur Slimani (84 kg), Bouthaina Hasnaoui (61 kg) et Chahinez Jammi (plus de 68 kg). Azouzi a remporté trois combats dont le premier sans fournir le moindre effort en raison du forfait de son adversaire. Puis, il a battu un Egyptien et un Slovène.

Toutefois, au 4e combat, il a été défait par un Marocain. Slimani a joué de malchance. Il devait rencontrer au premier combat l'Iranien Poorshab Zabiollah, 5 fois champion du monde. Il a résisté avant d'être battu de justesse.

Fatigué après les efforts fournis au premier combat, Slimani a été battu de nouveau par l'Egyptien Mohamed Ramadhane.

Deux victoires pour Hasnaoui

Chez les féminines, si Chahinez Jammi a été battue et éliminée dès le premier combat par une Bulgare, sa compatriote Bouthaina Hasnaoui a disputé 3 combats.

Elle a débuté la compétition en force en éliminant deux adversaires, soit une Allemande et une Péruvienne. Toutefois, elle a été battue au 3e combat par une Algérienne : «Nos karatékas se sont bien comportés. Le niveau technique est assez bon.

D'ailleurs, beaucoup de champions ont été éliminés dès les premiers combats. Mention spéciale pour Nader Azouzi et Thameur Slimani qui ont démontré des prédispositions rassurantes avant le championnat d'Afrique», a confié le DTN Said Belhassen.

10 karatékas au Maroc

Finalement, dix karatékas ont été retenus pour prendre part au championnat d'Afrique. Il s'agit du cadet Mohamed Sallemi (57 kg), la cadette Nadine Blanco (54 kg), les deux juniors Ahmed Rayane Tlili (68 kg) et Ramez Bouallègue (76 kga), ainsi que les séniors Islam Belhassen (50 kg), Bouthaina Hasnaoui (61 kg), Chahinez Jammi (plus de 68 kg), Nader Azouzi (60 kg), Thameur Slimani (84 kg) et Walid Guezmir (75 kg). Ils seront encadrés par le DTN Saïd Belhassen et Doha Ben Othman.

La délégation sera conduite par le président de la FTK Hassen Korbi qui a précisé que le manque de moyens financiers les a empêché de faire participer un nombre plus élevé à cette joute africaine : «Nous disposons pourtant de karatékas en mesure de réaliser de très bons résultats», nous a-t-il confié.