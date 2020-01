Tunisie: Le 1er Salon des industries culturelles et créatives ouvre ses portes

Ce Salon est l'un des plus grands événements de la rentrée culturelle 2020.

Sous le haut patronage du chef du gouvernement, Youssef Chahed, M. Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, a ouvert mercredi 29 janvier 2020, à la Cité de la culture, le premier Salon des industries culturelles et créatives, en présence de Abdelkoddous Saâdaoui, secrétaire d'Etat tunisien auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de la Jeunesse, Noomen Fehri, ex-ministre des Technologies de l'information et des communications, Mokhtar Nefzi, gouverneur du Kef, Son Excellence Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, outre les participants à ce salon parmi les jeunes promoteurs et startuppers.

«L'organisation d'un salon dédié aux industries culturelles et créatives, avec la participation d'un nombre aussi considérable de jeunes entrepreneurs et startuppers, revêt une grande importance pour le ministère des Affaires culturelles qui œuvre inlassablement à innover dans la création de nouvelles institutions tournées vers les économies nouvelles, à l'instar du Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique.

Et c'est dans cette perspective et en vue de consacrer les orientations mises en œuvre afin de promouvoir les industries numériques avec leur cortège de structures innovantes que nous avons consacré un budget spécifique pour encourager et soutenir les jeunes créateurs dans ce domaine pour que leurs projets puissent voir le jour.

«La Tunisie possède un potentiel considérable dans le domaine du numérique, une richesse inestimable qui doit être gérée de la manière la plus rationnelle avec des programmes stratégiques et des fonds adaptés», a déclaré M. Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, à l'ouverture des panels, tenus en marge du salon.

Portant sur «L'écosystème des industries culturelles et créatives en Tunisie», le premier panel a enregistré la participation de Mahmoud Ghouil (ODD et culture), Abdel Koddous Saâdaoui (Vision, jeunesse et culture), Noomen Fehri, Wafa Belgacem (Culture funding watch), Moataz Chaouchi (Banque mondiale), Kaïs El Mejri (IA), Tarak Cherif (Connect), et Sami Lajmi, alors que le panel 2 a traité de «l'Investissement culturel : initiation, mécanismes de financement, soutien, cadre juridique» avec la participation de Rjeb Elloumi (Experts comptables), Hamdi Ksiaa (Bfpme), Nejia Gharbi (CDC), Mariam Siala, Slim Abdeljalil, Youssef Ben Brahim et Mohieddine Kelila.

Le 1er Salon des industries créatives qui sera clôturé aujourd'hui, 31 janvier, à la Cité de la culture, est l'un des plus grands événements de la rentrée culturelle 2020. Des partenaires publics et privés, des experts, de jeunes entrepreneurs et investisseurs prennent part à ce rendez-vous en vue d'une meilleure optique partenariale et optimisation de l'employabilité dans ce secteur compétitif. Il s'inscrit au cœur des programmes stratégiques initiés par le ministère des Affaires culturelles durant les trois dernières années, et qui a choisi de s'orienter vers les nouvelles technologies, appuyant les industries créatives et encourageant l'économie culturelle numérique à travers la création de nouvelles institutions spécialisées.

Cette journée d'ouverture a été marquée par le lancement des workshops visant à inciter à l'entrepreneuriat pour junior : «Robotique» (Ticdce), «Stop motion» (Cnam) et «Initiation au développement des jeux-vidéo (Digital Lab), outre l'inauguration d'une exposition. Ces mêmes workshops se poursuivront lors de la 2e journée qui proposera, à partir de 10h00, au Théâtre des jeunes créateurs, une rencontre sur le thème «Culture et digital : risques et opportunités» avec la participation de deux invités d'honneur : Tarek Cherif (Connect) et Noomen Fehri et quatre workshops offrant aux jeunes entrepreneurs culturels l'occasion d'avoir des réponses à leurs interrogations. Ce salon sera clôturé aujourd'hui, à la Cité de la culture.