Burkina Faso: L'Union européenne condamne les attaques terroristes contre des civils

Le samedi 25 janvier 2020, une attaque terroriste dans le village de Silgadji (commune de Tongomayel, région du Sahel) a causé la mort de 39 personnes. Le mardi 28 janvier 2020, au moins six soldats burkinabè ont péri suite à une embuscade sur la route entre Madjoari et Pama, dans la région de l'Est du Burkina Faso.

La Délégation de l'Union européenne et les Chefs de Mission des Etats Membres de l'UE représentés au Burkina Faso condamnent fermement ces actes barbares.

Ils expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes et témoignent leur plus totale solidarité aux autorités et à l'ensemble de la population.

L'Union européenne et ses Etats Membres restent pleinement engagés au Burkina Faso, avec la ferme volonté de contribuer à la sécurité, la stabilité et le progrès économique et social que le peuple burkinabè mérite.