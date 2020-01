Seychelles: Des experts français attendus afin d'examiner la question de la liste noire des paradis fiscaux

Deux experts français devraient se rendre aux Seychelles pour voir ce que font les autorités à la suite de la décision de la France de mettre la nation insulaire sur sa liste noire des paradis fiscaux, a déclaré le président Danny Faure lors d'une conférence de presse jeudi soir.

Le président des Seychelles a déclaré que la présence d'experts aux Seychelles aiderait le gouvernement à mieux comprendre le travail accompli et "je pense que dans les quatre à six mois suivants, nous serons en mesure de résoudre les problèmes qui existent entre le ministère local des Finances, notre secteur offshore et la direction de la finance en France. "

Les Seychelles ont été inscrites sur la liste noire l'année dernière après que la nation insulaire n'a pas fourni d'informations adéquates sur certaines entités offshores françaises opérant dans sa juridiction.

M. Faure a déclaré qu'un comité national a été créé pour examiner les lois pertinentes ainsi que les relations que les Seychelles entretiennent avec l'Union européenne et l'OCDE - l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'accord de pêche avec l'Union européenne

Concernant l'accord et le protocole entre les Seychelles et l'Union européenne, qui a expiré le 16 janvier et devrait être signé à la mi-février, M. Faure a déclaré que "nous devons respecter le protocole que l'union a mis en place".

"Ils ont une structure administrative assez complexe, et un accord qui est discuté doit être diffusé dans tous les pays membres pour se terminer par un document final.

Nous devons respecter les protocoles mais en principe, nous sommes parvenus à un accord et une fois qu'il est signé, les choses seront mises en œuvre ", a expliqué M. Faure.

"Je suis satisfait de ce cycle de négociations où nous nous sommes assurés de nous concentrer sur l'intérêt des Seychelles. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés par un quatrième tour", a-t-il ajouté.

Bahreïn va aider les Seychelles à gérer les côtes, à lutter contre le trafic de drogue et le secteur du logement

Le président Faure a déclaré que lors de sa visite à Bahreïn au début de cette année, des discussions avaient eu lieu avec le chef du pays pour rechercher des fonds pour un projet de gestion côtière.

"Comme vous le savez, la Banque mondiale a aidé les Seychelles à mettre en place un plan. Pour mettre en œuvre ce plan, le pays a besoin de 15 millions de dollars.

C'était le moment opportun pour expliquer à la population de Bahreïn les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur nos îles extérieures ainsi que Mahé, Praslin et La Digue ", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que grâce à l'aide de Bahreïn, les garde-côtes des Seychelles recevront deux bateaux qui augmenteront le nombre d'actifs nécessaires pour faire face au trafic de drogue dans les eaux des Seychelles. Les discussions ont également porté sur le financement des projets de logement.

Le Fonds de pension des Seychelles acquiert 22% des parts de Cable and Wireless

À la suite des modifications apportées à la loi sur le fonds de pension des Seychelles, permettant au ministère des Finances d'avoir un contrôle sur les investissements en cours, le fonds a finalisé son accord avec Cable and Wireless Seychelles.

"Il y a environ 330 000 actions qui ont été obtenues par le fonds de pension (s'élevant à 24 millions de dollars), ce qui équivaut à une part de 22% dans Cable and Wireless Seychelles. Grâce à la transaction précédente, le Seychelles Pension Fund aurait acquis environ 20% pour 24 $ millions », a expliqué M. Faure.

Répondant à une question sur l'encours de 16,5 millions de dollars de Liberty Global, M. Faure a déclaré qu'au 31 décembre de l'année dernière, 14 millions de dollars avaient été crédités dans les coffres de l'État.

"Le solde a été réglé par l'échange de propriétés. La propriété de Le Chantier a été rendue au gouvernement ainsi qu'une grande propriété à Bon Espoir", a expliqué M. Faure.

Tenez-vous au courant de la nouvelle situation du coronavirus

Le président a déclaré que toutes les autorités concernées faisaient de leur mieux pour rester au courant de la situation et qu'il fallait continuer d'en parler.

"Je demande à tous les Seychellois de suivre de près les annonces faites par nos experts à travers les informations à la radio et à la télévision", a déclaré M. Faure.

Recommandations de la Commission de vérité, réconciliation et unité nationale

Selon la loi qui régit la commission, des recommandations devraient être remises au président tous les six mois sur les mesures à prendre par le gouvernement pour unifier le pays.

"Je reconnais qu'à travers la commission, nous devons trouver les problèmes. J'attends les recommandations qui me seront transmises par la commission", a expliqué M. Faure.