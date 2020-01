Maroc: Ultime acte de la phase aller du championnat

Après le match IRT-RCOZ devant être disputé vendredi, le championnat national de football Pro 1 devra se poursuivre ce week-end avec la programmation de trois rencontres.

Samedi à 15 heures au complexe OCP à Khouribga, l'OCK jouera le MAT, un coriace adversaire qui aspire à boucler la première moitié du championnat comme il l'avait entamée, sur une bonne note. Aux protégés d'Ahmed El Ajlani d'exploiter pleinement le fait de se produire à la maison pour signer leur quatrième victoire de la saison et soigner leur classement.

Toujours samedi du côté du stade El Abdi à El Jadida à 19 heures, le Difaâ sera mis à la rude épreuve du Youssoufia de Berrechid, club dont la machine tourne à plein régime depuis l'arrivée de l'entraîneur tunisien Farid Chouchan. Ce qui n'est pas le cas pour l'équipe doukkalie et son coach algérien El Amrani, en attente du fameux déclic. Parviendront-ils à secouer le cocotier ce soir ?

Dimanche à 15 heures, une seule rencontre est programmée et aura pour acteurs le RBM et la RCAZ et pour cadre le stade municipal d'Oued Zem. L'équipe mellalie réussira-t-elle à stopper la descente aux enfers au détriment d'une formation de Zemamra qui voudrait à tout prix se rapprocher de la barre des vingt points à l'issue de la phase aller? Le Raja de Béni Mellal qui a vu défiler jusqu'ici deux entraîneurs, Mourad Falah et Aziz El Amri, avant que Mohamed Madihi ne débarque pour hériter de cette patate chaude, a battu tous les records avec seulement deux matches nuls contre douze défaites et aucune victoire.

Il convient de rappeler en dernier lieu que cette quinzième journée du championnat, ultime manche de la phase aller, sera tronquée de quatre rencontres, à savoir ASFAR-Raja, MCO-HUSA, RSB-OCS et WAC-FUS, et ce en raison de l'engagement des deux clubs casablancais en Ligue des champions et des équipes berkanie et gadirie en Coupe de la Confédération.