Congo-Kinshasa: F. Kalombo appelle à des poursuites judicaires contre l'ex-chef de renseignement congolais

« Kalev a raté l'occasion de se taire. Dans son document de réplique à Kabuya, il est passé aux aveux de culpabilité en confirmant que le Congo a été géré dans l'arbitraire... ». C'est la réaction de Francis Kalombo, Porte-parole de Moïse Katumbi, sur le communiqué publié par l'ex - chef des renseignements, Kalev Mutond en réponse au secrétaire général de l'Udps.

Pour Francis Kalombo, Kalev Mutond a commis des « crimes imprescriptibles » pendant son mandat à la tête des services secrets. « Il doit en répondre devant la justice », martèle-t-il.

Devant la presse, ce vendredi 31 janvier à Kinshasa, Francis Kalombo s'est exprimé sur des questions d'actualité. Le Porte-parole de Moïse Katumbi a, d'entrée de jeu, commenté le communiqué publié mercredi 29 janvier par l'ex - chef des renseignements, Kalev Mutond en réponse au secrétaire général de l'Udps, Augustin Kabuya. Accusé d'avoir espionné le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et de détenir toujours un passeport diplomatique, Kalev Mutond avait mis en garde le secrétaire général de l'Udps et promis de faire parler des « sourds-muets » en cas de récidive. Limogé en mars 2019 par Félix Tshisekedi, l'ancien patron de l'ANR avait révélé avoir délivré des passeports de service aux cadres de l'Udps alors qu'ils n'en avaient pas qualité.

Pour Francis Kalombo, Kalev Mutond a raté une occasion de se taire. « Dans son document de réplique à Kabuya, il est passé aux aveux de culpabilité en confirmant que le Congo a été géré dans l'arbitraire... Sinon en quelle qualité Kalev a délivré des passeports de service ? », a-t-il réagi.

Il s'agit là, selon le député honoraire Kalombo, d'un « aveu de culpabilité ». Francis Kalombo qui indique que Kalev Mutond a commis « des actes de tortures, des traitements inhumains et des crimes » doit être poursuivi en justice. Il invite ainsi le procureur général à ouvrir un dossier judiciaire à charge de l'ancien patron de l'ANR et que son procès se tienne en public au stade des Martyrs. « Les acteurs du FCC doivent en tout temps dire merci à Félix Tshisekedi. C'est grâce à lui qu'ils sont là. Ils ne peuvent en aucun cas devenir des donneurs des leçons dans ce pays. », a-t-il souligné avant de rappeler le déboire que les Congolais ont vécu avec Kalev. Francis Kalombo réclame que justice soit rendue aux victimes et confirme avoir recueilli plusieurs témoignages de ceux qui souhaitent se constituer en partie civile contre M. Kalev. « Les gens ont été tués dans ce pays. Chebeya, Bazano, Rossy Mukendi, Thérèse Kapangala, les combattants de l'Udps, etc., a-t-il oublié ?». « Ils ont rendu un très mauvais service à Joseph Kabila », a-t-il conclu à ce sujet.

« Martin Fayulu a tué lui-même la vérité des urnes »

Au sujet de la coalition Lamuka, le porte porte-parole de Moïse Katumbi n'a pas tergiversé pour dénoncer dans le chef de Martin Fayulu, l'ancien candidat de Lamuka à la présidentielle de 2018, la recherche des intérêts égoïstes. « Martin Fayulu a tué lui-même la vérité des urnes le jour où il est allé à la Cour constitutionnelle... Comment peut-on exiger la vérité des urnes, et en même temps faire une proposition de sortie de crise où on réclame la gestion d'une institution? Il parle vérité des urnes la journée et la nuit il cherche ses intérêts », réagit-il en faisant allusion à la proposition de sortie de crise dans laquelle Martin Fayulu avait suggéré la mise en place d'une institution dénommée Haut Conseil national des réformes institutionnelles (HCNRI) dont la direction devrait lui revenir pendant une période de 18 mois environ, avant l'organisation d'élections générales anticipées. D'après la proposition du coordonnateur de la Dynamique pour la vérité des urnes, cette institution devrait réfléchir sur les réformes à mener concernant la Commission électorale nationale indépendante (Céni), la Cour constitutionnelle (le juge du contentieux électoral), la Défense, la sécurité et les droits humains. Ce document prévoyait que la coalition CACH - FCC reste à tête du pays.

Et s'agissant du mémorandum daté du 27 janvier 2020, adressé à Emmanuel Macron, par un groupe d'acteurs politiques proches de Lamuka sollicitant l'implication du président français pour «parrainer, convoquer et organiser» une conférence internationale sur la République démocratique du Congo en vue, disent-t-ils, de «mettre fin à son agression, son occupation, ainsi qu'au pillage de ses ressources naturelles et au génocide du peuple congolais», Francis Kalombi a été tranchant sur la position de son leader Moïse Katumbi. Il s'est exprimé en ces termes : « Moïse Katumbi ne s'inscrit pas dans une dynamique des négociations, des tergiversations, conférence internationale, etc. Et donc, il n'est pas intéressé encore que non informé par une quelconque démarche de Lamuka de solliciter les bons offices du Président Macron pour une conférence internationale sur la RDC. Et même si je ne suis pas porte-parole de Lamuka, je n'ai aucune information à ce sujet... ».

L'an 1 de Félix Tshisekedi, bilan appréciable

À la question de l'évaluation de la première année de l'exercice du pouvoir au sommet de l'Etat par Félix Tshisekedi, Francis Kalombo estime que le bilan est globalement appréciable.

Ce proche de Moïse Katumbi reste captivé par les bonnes intentions du chef de l'Etat et surtout la matérialisation de certaines promesses dès son arrivée à la magistrature suprême. Il énumère notamment la garde gratuité l'enseignement de base, l'ouverture médiatique et la décrispation politique, etc. « Nous faisons une opposition 4 étoiles, c'est-à-dire sans gaz lacrymogènes. Si je suis libre aujourd'hui c'est grâce à Félix Tshisekedi », a-t-il déclaré.

Dans l'ensemble, l'ancien député estime qu'il reste encore d'importants défis à relever, notamment le combat pour éradiquer la corruption et les détournements. Aussi, Francis Kalombo ajoute que l'action de Félix Tshisekedi est sabotée par ses alliés du FCC qui selon lui, ne jouent pas franc - jeu.