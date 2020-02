Soudan: Tawur rencontre le directeur de l'Agence néerlandaise de promotion des investissements

Amsterdam — Le membre du Conseil souverain de transition Prof.Siddig Tawur a rencontré jeudi, lors de sa visite actuelle aux Pays-Bas, le directeur de l'Agence Néerlandaise des Investissements Etrangers. (NFIA/ANIE), en présence de responsable de la division africaine de l'agence.

M. Tawur a souligné que la visite reflétait l'intérêt du Soudan pour le rôle des Pays-Bas dans le soutien de la phase de transition et la réalisation de la transformation démocratique et d'une paix globale dans le pays.

La réunion a porté sur les relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l'économie et du développement, les plans du Soudan dans le domaine de la réforme économique pour soutenir et promouvoir la transformation démocratique du pays, ainsi que la stratégie de l'État pour atteindre la croissance dans les secteurs économiques prioritaires, en particulier le secteur agricole, l'emploi des jeunes et des petits agriculteurs grâce à l'octroi de prêts directs et leur propriété des moyens de production.

La réunion a examiné le rôle que les Pays-Bas peuvent jouer dans le développement des horizons de coopération entre les deux pays dans les domaines économique et du développement, ainsi que la nécessité de définir les priorités de l'étape et les moyens de bénéficier des capacités des Pays-Bas dans les domaines de la formation et de l'enseignement techniques et agricoles et des bourses d'études.

