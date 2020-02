Sénégal: Macky Sall au lancement du rapport pays au lancement du rapport pays du MAEP - «Le Sénégal vise le top 100 du prochain Doing Business»

Malgré un bond important dans le dernier classement Doing Business, le Sénégal veut mieux faire. L'objectif assigné par le Chef de l'État, c'est d'intégrer le top 100 dès le prochain classement. Un objectif qu'il espère atteindre grâce à des réformes qui entreront en vigueur avant le mois de mai 2020.

Le Sénégal ambitionne d'intégrer le top 100 des réformateurs du Doing Business. C'est l'annonce faite par le Président de la République. Macky Sall recevait le rapport pays du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep) hier. Un diagnostic sans complaisance effectué par 18 experts venus de 14 pays africains a permis d'évaluer le Sénégal sur plusieurs aspects allant de l'économie à la gouvernance en passant par la justice. Prenant acte des différentes remarques et recommandations, Macky Sall a promis de les prendre en compte pour un développement encore plus inclusif. Car, dit-il, c'est le Sénégal lui-même qui a décidé «volontairement de se faire évaluer».

Cependant, même si des recommandations ont été formulées, cela ne devrait pas cacher les nombreux efforts consentis par l'État du Sénégal. C'est ce que semble dire Chef de l'État. «L'environnement des affaires s'est amélioré avec la consolidation de la position du Sénégal au niveau mondial. Dans le classement Doing Business, nous sommes passés de la 163ème position à la 123ème en 2020. Plusieurs fois, nous avons été dans le top 5 des réformateurs en Afrique. L'objectif que j'ai fixé au Gouvernement, c'est d'être dans le Top 100 mondial», a-t-il affirmé. Selon lui, il y a des efforts à faire pour y arriver. «Nous allons encore lancer quelque réformes majeures dans l'environnement des affaires pour améliorer la compétitivité. Elles seront achevées avant le mois de mai et nous permettront d'entrer enfin dans le top 100», espère-t-il.

Par ailleurs, soutient-il, au chapitre des finances publiques, le Gouvernement a engagé d'importantes actions. Ce qui a abouti, selon Macky Sall, à une croissance de 26 % des recettes fiscales entre avril et décembre 2019. Pour ce qui est de l'agriculture, indique le Président de la République, le Sénégal l'a placée au cœur de ses politiques. «La mise en œuvre efficace des réformes visant à faciliter l'accès des producteurs aux intrants ainsi que la mécanisation et les efforts d'investissement de l'État auront permis d'atteindre des productions très satisfaisantes depuis quelques années. Le Sénégal est autosuffisant en tomate et en pomme de terre, mais le défi, c'est la conservation. Nous produisons beaucoup pendant la récolte, mais il y a des pertes énormes. Donc, nous sommes en train de bâtir un réseau de stockage pour y remédier», assure-t-il. Pour ce qui est de l'arachide, M. Sall révèle que le Sénégal a atteint 1,4 million, tandis que pour le riz, même si l'autosuffisance n'est pas encore atteinte, la production dépasse le 1,150 million de tonnes.

AUTORISATIONS DE MANIFESTATIONS : «L'exercice des libertés est garanti sauf si elles menacent la sécurité publique»

Interpellé sur les questions de libertés, le Président Macky Sall estime que le Sénégal est un pays de démocratie. Selon lui, l'exercice des libertés est garanti sauf si elles menacent la sécurité publique. «L'autorisation est la règle. En 2018, sur 4828 déclarations de manifestations, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Au troisième trimestre de 2019, sur 4284 déclarations de manifestations, seules 71 n'ont pas été accordés, soit un taux de 1,6% », a-t-il révélé.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : Des consensus remarquables

Le dialogue politique fait son bonhomme de chemin et les résultats commencent à se faire ressentir. Selon le Président de la République, «c'est justement pour maintenir notre démocratie qu'il a été instauré. Grâce au dialogue politique, nous avons obtenu des consensus remarquables comme le report des élections locales à une date ne dépassant pas mars 2020, le temps de faire un audit du fichier électoral. L'autre consensus, c'est l'élection des maires et des présidents de Conseil départemental au suffrage universel. C'est déjà acté. Le troisième consensus, c'est l'acceptation de baisser le scrutin majoritaire pour passer à 55% de proportionnel et à 45% pour la majoritaire. C'est déjà acté par le dialogue politique». Par ailleurs, parlant des collectivités locales, Macky Sall a reconnu la faiblesse de leurs ressources financières. Il estime qu'il est important de creuser la réflexion sur la fiscalité locale, sur la patente. «Nous allons y travailler pour élargir l'assiette surtout en matière de projet d'investissement», a-t-il promis.

Autorisation des masters : L'Anaq Sup appelée à plus de vigilance

Soucieux de disposer de ressources humaines répondant aux besoins de l'entreprise, le Président de la République n'a pas manqué d'interpeller l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup). «J'ai demandé à l'Anaq-Sup d'être plus regardante sur les curricula des masters qui sont créés à tour de bras dans nos universités. Il faut que l'autorisation de création de ces masters obéisse à des besoins du marché. Autrement, on sacrifie les étudiants. Il faut qu'il y ait une plus grande rigueur. J'ai d'ailleurs donné des instructions au Ministre de l'Enseignement supérieur dans ce sens», a-t-il souligné.

PR BABACAR GUÈYE, Président de la COMMISSION MAEP-SÉNÉGAL : «Le plus dur commence maintenant»

Avec un travail qui a démarré le 20 novembre 2014 avec l'installation du Maep-Sénégal, les équipes d'évaluation ont pu réaliser ce rapport en 18 mois. Selon le Professeur Babacar Guèye, Président de la Commission nationale de gouvernance du Maep-Sénégal, l'évaluation s'est faite dans des conditions parfois difficiles. Mais, selon lui, le plus dur commence maintenant. En effet, dit-il, il reste un long chemin à parcourir. «Nous entrons dans une nouvelle phase de l'exercice. Le suivi du rapport pour l'amélioration significative de la gouvernance de notre pays est d'une importance capitale. L'amélioration des conditions de vie de nos populations en dépend. Mais, l'engagement du Président Macky Sall nous rassure quant à l'atteinte des objectifs»

ÉVASION FISCALE: L'Afrique perd entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes par an

Et si l'Afrique se passait de l'aide publique au développement ? Selon Mme Amata Diabaté, représentante du Pnud, se basant sur une étude réalisée par la commission indépendante pour la réforme de l'impôt international sur les sociétés, chaque année, entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes échappent à l'Afrique. «Si tous ces montants avaient été mobilisés, la question de l'aide publique au développement ne serait même pas d'actualité», a-t-elle révélé. À l'en croire, le Maep doit justement apporter des solutions dans ce sens. En effet, dit-elle, cet instrument est l'une des réformes les plus significatives que l'Afrique ait amorcée. «Il promeut la bonne gouvernance et évalue les différentes politiques. C'est pourquoi l'union africaine s'en est dotée».

En se soumettant, Macky Sall marque sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance au Sénégal. C'est un signal fort. Il est important de promouvoir les droits des communautés», a-t-elle salué.

Cependant, elle estime que les pays africains doivent se préoccuper de la jeunesse. En effet, alerte-t-elle, même si celle de la population africaine a un potentiel énorme, elle peut devenir une menace si la question de l'emploi n'est pas résolue. «La croissance est lente et ne permet pas de créer des emplois suffisants. Nous devons nous montrer créatifs pour prendre en compte le concept de durabilité», a-t-elle lancé.