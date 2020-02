Sénégal: Riz d'origine indienne et huile de palme - Retour à la stabilité de l'offre dans les prochains jours

Suite aux tensions notées sur les segments de marché de l'huile et du riz non parfumé liées à un rétrécissement de l'offre importée de riz d'origine indienne et d'huile de palme en format de 20 litres, combiné à une variation de prix, la Direction du Commerce intérieur réitère dans un communiqué la mobilisation de ses agents pour assurer une surveillance permanente du marché et faire face à toute velléité de spéculation injustifiée.

La forte baisse des approvisionnements pour ces deux produits précités qui représentent chacun plus de 70% du marché a impacté les niveaux de prix avec le basculement de la demande vers des produits de substitution de qualité et de prix supérieurs (riz pakistanais, riz brésilien, huiles d'arachide, d'huile de tournesol, d'huile de soja), informe un communiqué parvenu à notre rédaction signée du directeur du commerce intérieur. Ce dernier assure qu'en rapport avec les riziers, huiliers, importateurs de riz et d'huiles, des dispositions sont prises par sa Direction pour un prompt rétablissement de l'offre de ces deux produits.

Toutefois, la Direction du Commerce intérieur tient à préciser que les stocks de riz et d'huiles raffinées présents actuellement sur le marché couvrent correctement les besoins du marché. Selon les prévisions, un retour à la stabilité de l'offre est attendu dans les prochains jours pour le riz indien et l'huile de palme en format de 20 litres. En tout état de cause, les agents de la Direction du Commerce intérieur restent mobilisés pour assurer une surveillance permanente du marché et faire face à toute velléité de spéculation injustifiée, précise le texte.