Sénégal: Libération de Guy Marius Sagna - Me Pape Sène contre l'internationalisation de l'affaire

Le Président du Comité sénégalais des droits de l'homme (Csdh), Me Pape Sène, a réagi, hier, sur une radio privée, à la volonté des avocats de Guy Marius Sagna et des organisations de défense des droits humains d'internationaliser le combat pour son élargissement à travers une saisine des juridictions supranationales de la Cedeao et des Nations unies.

Selon lui, les dures conditions de détention du leader de «Frapp/France Dégage» évoquées par ses conseils n'en sont pas une et leur démarche est subjective. «S'il s'agit d'un droit qu'on veut faire valoir, il appartient effectivement aux avocats de le faire», dit-il.

Toutefois, il ne croit pas qu'« il soit indiqué pour ces organisations se réclamant de la protection et de la défense des droits humains de porter le combat d'un seul détenu parmi des milliers sous le coup de la loi». «Est-ce qu'il n'y a pas certains prisonniers dont les droits sont violés sans qu'ils fassent l'objet de toute cette agitation ?» s'est-il interrogé, estimant qu'il «y a anguille sous roche». Pour lui, «ce n'est pas la vocation de ces organisations de faire cette sélection et de diriger leur engagement pour la protection des droits humains sur une seule personne. Cela est à la limite trop subjectif et viole le principe d'égalité des citoyens».

L'activiste Guy Marius est arrêté depuis le 29 novembre 2019 devant les grilles du Palais de la République puis emprisonné au Camp pénal dans la zone spéciale de haute sécurité pour une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l'électricité. Pour sa libération, ses conseils, qui ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire, menacent d'internationaliser le combat «qui n'est pas celui d'une personne, d'une organisation politique ou d'un mouvement citoyen déterminé, mais celui de l'ensemble des Sénégalais».