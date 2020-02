Sénégal: Débat capital !

«Au poteau !» hurle le peuple. « Restons des Hommes ! », semblent rétorquer les esprits « éclairés ». C'est la loi 2004-38 adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 2004 qui abolit la peine de mort au Sénégal. Cette décision du Président Wade venait mettre fin à un no man's land pénal.

La peine capitale figurait, en effet, dans « l'arsenal » juridique mais aucun condamné n'avait été exécuté depuis 1967. L'exposé des motifs de la loi laissait perler la vision « humaniste » de l'homme d'État alors aux affaires. « Tant que je serais à la tête de ce pays, il n'y aura pas d'exécution à la peine capitale ; j'exprime un point de vue et une sensibilité, Dieu seul a le droit d'enlever une vie », disait le grand avocat, ancien Président de la République.

Le gouvernement tenait à se mettre au diapason abolitionniste. « Le Sénégal est reconnu dans le monde entier comme une terre de paix et de tolérance ; le sens du pardon y est une vertu essentielle », soulignait le texte. L'argumentaire tenait, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le discours « droits-de-l'hommiste », permettant ainsi à notre pays de se conformer à une tendance lourde dans la communauté internationale contemporaine : « L'expérience, dans plusieurs pays dans le monde, a prouvé que la peine de mort n'était pas la réponse la plus pertinente pour juguler la criminalité ». Mieux, l'exécutif estimait que « l'effort de recherche des solutions les plus adéquates à la criminalité dans ses causes et dans ses effets doit être poursuivi ». Il y a surtout que l'erreur judiciaire demeure toujours possible ; « et elle représente une hantise pour tous, en particulier pour ceux et celles qui sont amenés à prononcer la sanction irréversible », ainsi que l'expliquait Cheikh Tidiane Sy, ministre de la Justice en ces heures historiques. Le Sénégal venait de rentrer dans les rangs, si l'on ose écrire...

Débat sans fin mais preuve de vitalité de l'opinion publique, la peine de mort revient dans les esprits et au devant de l'actualité à chaque macabre nouvelle, à chaque manifestation patente d'un déni de vie. Ici, quotidiennement, des faits divers macabres listent les tragédies, souvent pour des raisons les plus invraisemblables les unes que les autres. Dans un lassant sentiment d'impuissance, l'esprit de justice du citoyen lambda, conditionné par l'impunité parallèle au fait d'ôter la vie tout en gardant la sienne, est naturellement orienté vers le désir de vengeance. Conduire à la potence, électrocuter, aligner un peloton d'exécution, injecter un produit létal, lapider ou carrément décapiter, c'est selon les mœurs, bref, supplicier un reconnu coupable n'a jamais ramené à la vie un être perdu. Mais, comme dirait un partisan de la peine de mort, « vivre doit se mériter ! ». En face, dans une démarche très « 21ème siècle », on s'indigne de ce que la société se permet de faire de sang-froid ce qu'elle reproche à l'accusé d'avoir fait.

Prise sous l'angle de la religion musulmane, la question ne se pose pas. Qui tue doit subir le sort de sa victime. Pour autant, devons-nous refuser d'affronter une réalité qui meuble à satiété la « Une » de nos journaux ? Déclaration après Déclaration, surtout après la fin de la Deuxième guerre mondiale, la pensée des Droits de l'Homme a fait florès. Avec une accélération abolitionniste au tournant de l'an 2000. Chez nous, cette littérature a de moins en moins prise dans les milieux populaires favorables à « la veuve » pour les assassins. Les questions liées à la criminalité galopante restent pendantes. Le débat sur l'abolition de la peine de mort, intellectuel et moraliste à ses débuts, a pris une tournure politique quand il est devenu un marqueur, une identité idéologique. Des médiévistes soulignent que la peine de mort est bien en place dans le Code d'Hamurrabi dès 1750 av. J.C. C'est en 1764, dit-on, que Cesare Beccaria, un Italien, juriste et philosophe rattaché aux Lumières, a publié un ouvrage, «Des délits et des peines», qui fait date en droit pénal. C'est dire que c'est une vieille discussion. Il y recommande de proportionner le crime au délit et de supprimer la torture et la peine de mort, jugées barbares. Il fallait bien une justice pour châtier les coupables, acquitter les innocents, réparer les torts, laver les honneurs bafoués et sanctionner l'arbitraire, mais comment justifier la mort pour « réparer » une mort ?