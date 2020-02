Sénégal: Le SG de AFRAA déplore les problèmes de connectivité

Dakar — Le secrétaire général de l'Association aérienne africaine (AFRAA), Abderahmane Berthé, a déploré les problèmes de connectivité qui freinent l'essor des compagnies aériennes africaines.

"La connectivité intra-africaine est très mauvaise", a soutenu M. Berthé, vendredi, lors d'une conférence de presse. Il est présent à Dakar pour participer à des travaux avec la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) et Air Sénégal.

Pour Berthé, il est nécessaire de créer une zone de libre échange en Afrique permettant de "mieux huiler" les relations aériennes entre les Etats qui, selon lui, "traitent plus avec les compagnies aériennes des anciennes colonies qu'entre eux-mêmes".

"Cela permettra d'avoir des coûts opérationnels plus bas", a expliqué le secrétaire général, précisant que le fait de vendre des billets élevés ne facilite pas l'accès des voyageurs au transport aérien. Par conséquent, ajoute-t-il, les voyageurs préfèrent prendre la route, "même si c'est plus loin et plus éprouvant".

A ce propos, il a informé que l'Union africaine (UA) va bientôt lancer un projet de marché unique pour lever les restrictions et améliorer la connectivité.

L'objectif de ce marché est de faciliter la connectivité et offrir plus de liberté de mouvement aux voyageurs parce qu'entre africains le problème du visa se pose et rend difficile le déplacement aérien d'une zone à une autre.

"Le projet de l'UA est très important pour soutenir le développement du transport aérien en Afrique", selon le SG de l'AFRAA, estimant que les Africains gagneraient aussi à travailler sur le volet de la sécurité et de la sureté.

"Il y a la sécurité et la sureté qui sont très importantes dans l'aviation qui a toujours été une cible privilégiée pour des actes illicites par des personnes mal intentionnées", a relevé M. Berthé, ajoutant : "C'est pourquoi, autant nous travaillons à ce que le trafic croit, mais aussi à ce qu'il y ait une assurance sur la sécurité".

Il a évoqué le problème des taxes de charge très élevés comparé aux autres régions du monde, ainsi que les charges de redevances dues aux trafics de faibles niveaux.

"L'accès au marché est compliqué. Et dans beaucoup de pays du reste du monde on a libéré le marché alors qu'en Afrique ce n'est pas le cas, parce que nous sommes liés à des accords et autres réalités (... )", a déploré M. Berthé.

Il a souligné la nécessité de lever toutes ces restrictions liées à l'accès au marché et avoir un transport aérien avec une bonne connectivité permettant aux Africains de se déplacer à l'aise dans leur espace aérien.