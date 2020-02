Congo-Kinshasa: Championnat du monde de boxe - Ilunga Makabu inflige une défaite au polonais Michael Ciesla

Le Congolais Junior Ilunga Makabu a battu le Polonais Michael Ciesla ce vendredi 31 janvier au Shark Club de Kinshasa et conserve sa ceinture de haut niveau Golden du Champion du monde de boxe, catégorie poids lourds WBC.

Il est le premier Congolais à remporter cette prestigieuse ceinture de champion du monde de cette catégorie, il vient de faire ainsi la fierté de la République démocratique du Congo et de l'Afrique toute entière.

Dans un combat de 12 rounds très disputés, le début n'était pas prometteur pour le jeune Congolais très applaudi par toute la nation congolaise. Crefen Michael, treize ans d'expérience, est l'arbitre canadien qui a officié ce combat professionnel devant le Chef de l'Etat congolais Félix Tshisekedi.

Durant le premier et deuxième rounds, le Polonais a pris de l'ascendance sur Ilunga Makabu. Le Congolais est un gaucher qui revient petit à petit dans le combat déjà à partir du troisième round. Junior encaisse des coups du méticuleux Michael. Mais le Congolais est poussé à la victoire par ses compatriotes qui crient : »Ilunga boma ye (Ilunga tue-le).

La victoire se dessine

Au quatrième round, le Polonais encaisse un crochet, il a eu la vie sauve grâce aux cordes. Le Polonais accuse de la fatigue à partir du sixième round. Déjà au 8e round, Michael jette expressément son protège-dents pour gagner du temps et reprendre le souffle. C'est de bonne guerre. Il a besoin de récupérer un peu. Mais il gère et recule, il puise dans son dernier retranchement. Michael gagne par quelques cartouches, mais Makabu demeure imperturbable. Plus on avance, plus il Junior Ilunga monte en puissance. Le Polonais accuse beaucoup de faiblesse, il tombe et ceigne. Makabu a touché le tapis une fois, alors que son adversaire deux fois.

C'est au bout de douze rounds bien sonnés que le Congolais remporte sur le Polonais, visiblement amorti par des coups. Le verdict tombe après concertation des officiels : Junior Makabu Ilunga, 30 ans, est proclamé Champion du monde et conserve sa ceinture.

Il est à noter que Ilunga vient de délivrer son 27e combat pour 25 victoires et 2 défaites. Et pour Michael Ciesla, c'est sa toute première défaite sur 20 combats livrés, 19 gagnés par K.O avant le dixième round. C'est donc la toute première fois que l'adversaire de Makabu joue jusqu'au 12e round. Mukadi Manda, ce boxeur congolais qui avait fait la fierté du pays dans le monde, était dans l'équipe technique de Junior Ilunga Makabu.

Le combat a eu lieu en présence du Chef de l'État, du Ministre des sports Amos Mbayo, du Président de la Fédération congolaise de boxe, le Général Ilunga Iyoyo, du Gouverneur de la Ville Gentiny Ngobila et plusieurs personnalités polonaises et congolaises. Une soirée où toute la Rdc célèbre la victoire d'un combat débuté à 22h à Kinshasa.