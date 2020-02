Seychelles: Passon et Govinden remportent le titre de sportif de l'année aux Seychelles

Le navigateur Rodney Govinden et la nageuse Felicity Passon sont la sportive et le sportif de l'année 2019 aux Seychelles.

Les deux athlètes ont été couronnés meilleurs des Seychelles vendredi soir lors de la 36e édition de la cérémonie des Sports Awards au NSC Hall dans le quartier central de Roche Caiman.

C'était la première fois que Passon, 20 ans, remportait le titre convoité de sportive de l'année qui, selon elle, est un rêve devenu réalité.

"Depuis que je suis petite lorsque je voyais toutes ces photos des meilleurs sportifs de l'année, c'était quelque chose que je voulais réaliser. Je savais que pour 2019, j'avais suffisamment travaillé pour me battre pour le titre", a déclaré Passon aux journalistes.

Elle a ajouté que 2019 était une bonne saison pour elle, même si c'était un peu difficile au début "mais après les Jeux de l'océan Indien, tout s'est arrangé étant donné que je travaillais et m'entraînais dur".

Passon a remporté le titre pour la première fois et réalise son rêve d'enfant.

Passon était en pleine forme aux niveaux régional et continental. Elle a remporté 11 médailles aux 10es Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice en juillet dernier - sept d'or, trois d'argent et une de bronze. Elle a également remporté quatre médailles aux Jeux Africains au Maroc en août; deux or, un argent et un bronze.

Quant à Govinden, 35 ans, il s'agit de son deuxième titre de sportif de l'année.

Il a dit que cette fois "gagner le titre est spécial car je me suis qualifié pour les Jeux olympiques et pour moi, c'est une grande réussite qui est le résultat de mon travail acharné et je suis fier des efforts que j'ai faits."

Govinden a remporté le titre pour la deuxième fois. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Govinden, spécialiste du laser, est le premier athlète seychellois à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon, qui commencent le 24 juillet et se terminent le 29 août. Il a obtenu sa place olympique après avoir remporté une médaille d'or au Championnat d'Afrique 2019 RSX et Laser.

La cérémonie de remise de prix du sportif et de la sportive est un événement annuel qui récompense les athlètes qui ont excellé dans leur discipline sportive aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. Les athlètes sont d'abord sélectionnés comme les meilleurs dans leurs disciplines respectives par leurs fédérations et associations.

Les gagnants des titres repartent avec une coupe présentée par le président des Seychelles, Danny Faure, un prix en espèces de 1 825 $ (25 000 SCR) et d'autres prix de divers sponsors.

Photo : La cérémonie de remise des prix est un événement annuel qui récompense les athlètes qui ont excellé dans leur discipline sportive aux Seychelles. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Des récompenses ont été décernées aux athlètes juniors masculins et féminins obtenus par le joueur de tennis Damien Laporte et l'haltérophile Joelita Coloma.

Dans son discours, la ministre désignée, Macsuzy Mondon, qui gère le portefeuille des sports, a déclaré que 2019 "a été une année remarquable pour l'équipe des Seychelles et que ce soir est une occasion propice pour mettre en évidence nos réalisations. Au dixième jeux des îles, les Seychelles sont arrivées 4e avec 111 médailles, 28 d'or, 32 d'argent et 51 de bronze.

Mme. Mondon a déclaré que «le sport est un élément important de notre processus de construction de la nation qui nous a inspiré et a suscité un sentiment de fierté parmi notre peuple. Notre équipe des Seychelles incarne les valeurs qui représentent notre société: la détermination, le travail d'équipe, une recherche incessante de l'excellence et un engagement exigeant à donner le meilleur d'eux-mêmes et de leur pays. "