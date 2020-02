Togo: L'encre est indélébile !

Pas de problème avec l'encre indélébile réceptionné le 20 Janvier dernier par la CENI (Commission électorale Nationale Indépendante). C'est bien là la conclusion des analyses faites sur les échantillons prélevés par le Laboratoire de chimie des eaux de l'Université de Lomé, à la suite de la réception.

Présentant les résultats ce Samedi au président de la CENI et son équipe, professeur Gbandi Djaneye-Boundjou, a indiqué que l'encre étant l'élément qui atteste de la qualité du processus électoral, surtout pour ce qui est du vote et du principe d'un électeur une seule voix, « des prélèvements de 39 échantillons, répartis sur 13 emballages, avaient été faits pour analyse le 20 Janvier 2020 à la réception. Et les analyses ont été faites pendant 10 jours. Ces résultats indiquent que les encres reçus et analysés contiennent des teneurs requises pour être utilisés au cours des élections, entre 5 et 25 % ».

Une nouvelle qui réjouit le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, surtout que la teneur pour ce qui est de l'encre réceptionné est de 25%, soit le maximal requis. « Nous sommes heureux que les résultats que vous venez de nous communiquer que l'encre reçu répond bien aux spécificités et à la qualité requis pour être utilisé au scrutin du 22 Février prochain », ainsi réagissait M. Ayassor qui a promis, « nous en feront bon usage et ils seront bien mis à la disposition des bureaux de vote et des électeurs pour s'assurer que tous les électeurs ne votent qu'une seule fois ».

Pour rappel, le premier tour de la présidentielle de 2020 a lieu le 22 Février prochain. Sept candidats sont en lice dont le président sortant Faure Gnassingbé qui se positionne pour un 4ème mandat.