Cote d'Ivoire: Lancement du nouveau code des marchés publics - D'importantes innovations introduites

La Côte d'Ivoire, dans le cadre de la poursuite de la transposition des directives communautaires et surtout, pour remédier durablement aux insuffisances et écarts relevés lors des différentes évaluations de son système des marchés publics, a entrepris une révision en profondeur du Code des marchés publics de 2009.

Et le lancement de ce code qui est empreint de plusieurs innovations aussi bien au plan structurel que matériel a été officiellement lancé le jeudi dernier à Eden Golf Hôtel Abidjan. A en croire le président du conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Coulibaly Yacouba, plusieurs dispositions innovantes ont été introduites dans le nouveau Code des marchés publics, permettant ainsi d'accroître l'efficacité, l'efficience et la transparence du système national de passation des marchés.

« Ces innovations qui concernent aussi bien la passation et le contrôle des marchés publics que la régulation sont relatives, notamment, à l'introduction de nouveaux types de marchés publics, à la passation des marchés par voie électronique, les achats publics durables et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » a expliqué le président. Qui a également plaidé pour l'avènement d'un Ivoirien nouveau dans la mise en œuvre des dispositions du nouveau Code.

C'est-à-dire un acteur qui, selon lui, croit et applique effectivement les principes, les règles de procédure et de compétence et ceci, tant au niveau de la passation, du contrôle, de l'exécution que de la régulation. Et qui soit imprégné des valeurs qui sous-tendent ces dispositions car demain, il sera question d'éthique et de déontologie dans ces domaines, nul ne doit être pris au dépourvu. Selon lui, ce nouveau Code des marchés publics est le résultat d'une concertation des acteurs nationaux du système des marchés publics, avec une contribution importante des principaux partenaires techniques et financiers.

Coulibaly Yacouba a, par ailleurs, indiqué que la présente cérémonie de lancement officiel du Code des marchés publics constitue le point de départ de la mise en œuvre prochaine d'un vaste programme de formations au profit des acteurs de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, avec pour cible prioritaire le personnel opérationnel. Pour le représentant du Secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, le Gouvernement entend rendre le système national de passation des marchés conforme aux normes internationalement admises, à travers ce nouveau Code des marchés publics, qui sera complété par des textes d'application en cours d'élaboration.