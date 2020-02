Tunisie: Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis pour établir un nouveau record ?

L'Espérance Sportive de Tunis disputera cet après-midi en Algérie son dernier match pour le compte de la phase des poules de la Ligue des Champions africaine.

Déjà qualifiée et assurée de terminer à la première place de son groupe, la formation espérantiste affrontera ce samedi la Jeunesse Sportive de Kabylie. L'objectif de l'Espérance de Tunis sera aujourd'hui de conserver sa série impressionnante de 20 matches sans défaite sur le plan continental. Le club Sang et Or, vainqueur des deux dernières éditions de la compétition cherchera à battre son propre record en réalisant 21 matches successifs sans défaite et à poursuivre son chemin vers un troisième sacre en Ligue des Champions.

A noter que la formation sang et or est leader de son groupe avec 11 points devançant de trois points son poursuivant le Raja Casablanca. Les Congolais de Vita Club et la JS Kabylie occupent, quant à eux, respectivement les 3e et 4e places du classement du groupe D avec 4 points chacun.

Malgré des absences importantes, l'Espérance de Tunis va viser la victoire en Algérie pour le compte de la 6ème journée de la Ligue des Champions.