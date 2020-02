Ile Maurice: Pagaille post-SC - Manque d'enseignants et de combinaisons de matières en Grade 12

Ils soutiennent que, pour plusieurs matières, tels Business Studies et Economics, des enseignants manquent à l'appel dans cet établissement de Terre-Rouge. «Pour Travel Studies, ils étaient deux enseignants. Maintenant, il n'y en a qu'un», déplorent-ils.

On leur a aussi fait comprendre que plusieurs combinaisons de sujets n'existent plus. «Alors que nous avions déjà choisi et même débuté les classes, tout est stoppé. En sociologie, par exemple, ceux ayant opté pour cette matière ont dû tout arrêter», expliquent-ils.

Au Bambous SSS, les 11 élèves qui ont pu accéder en Grade 12 ont reçu leur lettre de transfert, soutiennent-elles, jeudi. «Le ministère nous a fait comprendre que le collège n'aura plus de classe de Grade 12, en raison du nombre d'élèves. Il nous a dirigés vers deux autres collèges, le SSS Forest-Side et le SSS Vacoas», souligne le parent d'une élève.

Or, ils soutiennent que le trajet est un de leurs soucis. «Les enfants devront voyager beaucoup.» Ils font aussi remarquer qu'ils ont déjà tout acheté comme fournitures scolaires pour leurs enfants. «Kan nou fini asté uniforme, liv, fini koumans class lerla pe vinn dir nou sa ?» s'insurge le parent.

Hier, vendredi, parents et élèves ont manifesté devant l'enceinte de l'établissement scolaire. Ils réclament l'intervention du ministère de l'Éducation, afin qu'ils puissent terminer leur scolarité dans le même collège.

De son côté, le président de l'association des recteurs, Soondress Sawmynaden, que nous avons sollicité mercredi, explique que ce problème est bien présent à cause du nombre d'élèves qui ont été promus en Grade 12. «Il y a très peu d'élèves et chacun essaie de choisir une combinaison de sujets. Ce n'est pas une tâche facile et en termes de ressources, pas concevable.»

Soondress Sawmynaden indique qu'une consultation est en cours avec la direction de chaque zone éducative pour pallier ce problème. «Par exemple au Terre-Rouge SSS, il n'y a que sept élèves en grade 12, ils ne pourront pas se permettre de prendre tous une combinaison différente. Fort probablement, la zone regroupera et centralisera les élèves dans une école. Cela s'applique pour les écoles où le taux d'élèves en Grade 12 est vraiment très faible.»

Le ministère de l'Éducation avait, pour sa part, rassuré et soutenu, il y a peu, qu'une réorganisation avait lieu dans toutes les écoles secondaires à la suite des résultats du School Certificate. «Plusieurs écoles, après l'annonce des résultats, ont dû travailler sur le staffing, l'emploi du temps entre autres... Si un problème surgit, ils peuvent toujours se tourner vers le ministère ou la zone pour trouver une solution», avait déclaré un préposé de l'organisme.

Sit-in des élèves aux collèges Ramsoondar Prayag et Dr Maurice Curé

Les élèves du collège Dr Maurice Curé ont organisé, hier, un «sit-in» pour protester contre le transfert de leur recteur, Soondress Sawmynaden. Le président de l'association des recteurs a appris son transfert dans le courant de la journée et selon la correspondance reçue, il a été muté au collège Ramsoondar Prayag SSS à Rivière-du-Rempart. Sollicité, Soondress Sawmynaden a expliqué ne pas comprendre cette décision, surtout qu'il doit prendre sa retraite le 8 mars. Il se demande donc s'il est victime d'un transfert punitif. Du côté du ministère, les allégations de transfert punitif sont balayées d'un revers de main. «C'est un exercice normal», explique-t-on. Au Ramsoondar Prayag SSS (photo), le sit-in des élèves a aussi trait au transfert de leur recteur.