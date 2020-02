Tunisie: Volley-ball - Championat national - 16e journée - Saydia-COK à suivre

C'est l'unique rencontre qui retient l'attention dans une journée favorable aux mieux classés

La compétition nationale continue son petit bonhomme de chemin pour aborder ce soir la seizième journée de la phase initiale.

On ne prévoit, en principe, aucun changement au classement car les mieux lotis partent favoris à domicile ou à l'extérieur. Il y aura une seule rencontre rassemblant deux équipes concernées désormais par le play-off, c'est celle de Sidi Bou Saïd entre la Saydia et le COKélibia. Les forces paraissent sensiblement égales. Les deux formations ne cessent de se comporter de la meilleure façon et, depuis le début du retour, partagent l'ambition de réaliser un nouveau coup d'accélérateur.

Les rencontres entre la Saydia et le COKélibia ne manquent pas d'émotions et de spectacle et nécessitent souvent le recours au cinquième set. Celle de ce soir ne dérogera pas à la règle. Pour le COK, il s'agit d'une revanche à prendre, suite à la défaite de l'aller à domicile par trois sets à deux, en vue de rejoindre son adversaire du jour en cinquième position. Les banlieusards devront être puissants en attaque et agressifs au contre pour se tirer d'affaire.

Le trio du haut du tableau aura l'opportunité de s'imposer sans opposition.

En effet, l'Espérance consolidera son leadership en profitant de la venue de la Mouloudia de Bousalem qui a perdu tout espoir pour la qualification.

Les Mouloudiens donnent parfois l'impression d'un groupe solide mais n'arrivent pas parfois à faire front même face à des adversaires qui occupent le bas de l'échelle.

Rappelons qu'au match aller, l'EST a dû étaler toute sa classe pour renverser la tendance au 5e set.

Le Club sfaxien, en dépit de son déplacement à La Soukra, n'éprouvera pas de difficultés pour battre le Tunisair Club. Le déséquilibre des forces est évident.

L'Etoile du Sahel, elle, reste en quête de rachat et sera difficile à manier dans son fief. Elle ne laissera certainement pas l'occasion à l'Aigle de Haouaria, toujours en dernière position, pour coller à la marque.

Le sort du débat nord-sud pourrait basculer en faveur des Marsois beaucoup plus performants que les Transporteurs de Sfax.

La marge de progression enregistrée au sein de l'équipe des Télécoms de Sfax, ces derniers temps, nous pousse à dire que les protégés de Ezzeddine Chaffar sont capables de continuer sur leur lancée au détriment du CSHLif et rejoindre les Transporteurs en huitième position.

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

18h00 : EST-MSB

La Soukra

16h00 : TAC-CSS

La Marsa

18h00 : ASM-USTS

Sidi Bou Saïd

16h00 : SSB-COK

Sousse

17h00 : ESS-ASH

Sfax

17h00 : Asts-Cshl