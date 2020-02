Tunisie: 4e édition du festival international de la magie de Sousse (du 1er au 4 février 2020) - Festive à souhait...

Le festival, dont l'ouverture aura lieu aujourd'hui, verra la participation de magiciens illusionnistes venant de plusieurs pays.

D'illustres magiciens illusionnistes venant de France, Suisse, République tchèque, Italie, Allemagne, Algérie et de Tunisie vont participer au Festival international de la magie (4e édition) organisé par le commissariat régional aux affaires culturelles, en collaboration avec la société Magic Events et qui aura lieu à Sousse du 1er au 4 février 2020. Les spectacles de magie auront lieu dans nombre d'espaces culturels, à savoir le Centre culturel et le Théâtre municipal de Sousse, les maisons de la culture de la région de Messaâdine, de Kalâa-Kébira, de Kalâa-Sghira, de Hergla, de Hammam-Sousse, de M'saken et d'Enfidha.

Plusieurs spectacles de magie et animation auront lieu aujourd'hui, samedi 1er février à 15h00, à la place des arts de Sousse avec la participation de magiciens, d'échassiers,de clowns et de jongleurs.

Parallèlement, ce soir, à partir de 15h00, aura lieu l'ouverture officielle de ce festival au Centre culturel de Sousse avec la programmation d'un spectacle de magie auquel participeront tous les artistes invités.

Parmi ces artistes magiciens invités, on cite Axel et Kelly (France), Willow Domansky (Suisse), Magic Alex et Libor Schlenz (République tchèque), Cyrus Caternicchia (Italie), Schmidt Wladimir (Allemagne), Ibrahim Sekkel (Algérie), Yassin Haddouch, Mamadou, Aziz B. Hassine, Walid Yacoui et Foued Jelidi (Tunisie).

Le programme a prévu aussi d'autres spectacles de magie, dont deux au Théâtre municipal de Sousse, et ce, demain dimanche 2 février, l'un débutant à 11h00, l'autre à 16h00.

Le lundi 3 février, des spectacles de magie auront lieu à la maison de la culture de M'saken (11h00), à celles d'Enfidha (16h00), de Kalâa-Kébira (11h00), de Kalâa-Sghira (16h00) et de Hammam-Sousse (16h00).

Notons qu'un spectacle d'animation et de jeux magiques aura lieu à la Place publique de Hammam-Sousse le lundi 3 février, dès 16h00.

Enfin le mardi 4 février, des spectacles de magie auront lieu à la maison de la culture de Hergla (16h00) et de Hammam-Sousse (11h00), ainsi qu'à la maison des jeunes de Messaâdine (11h00).