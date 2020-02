Tunisie: Ligue des champions - Phase des groupes - 6e journée - ESS-Platinum (Ce soir à 20h00) : Encore un effort !

Coulibaly et Hannachi sont complètement rétablis. Ils sont opérationnels au grand bonheur de Garrido.

Ce soir à Radès, le coach étoilé aura toutes les cartes en main. En effet, il pourra compter sur les services de Souleymane Coulibaly et Maher Hannachi, complètement rétablis de blessure. Ces deux joueurs prêteront main-forte à leurs coéquipiers ce soir, puisqu'ils feront partie des plans de Juan Carlos Garrido. Le technicien étoilé devra opter pour l'offensive étant donné que l'Etoile a besoin d'une victoire pour se qualifier sans encombre. Pour ce faire, Garrido apportera de légers changements par rapport au dernier onze de départ aligné contre Al Ahly du Caire. Ainsi, Souleymane Coulibaly devra faire son retour à la pointe de l'attaque aux côtés de Karim Laâribi.

Et si on se réfère aux dernières séances d'entraînement, les deux attaquants de pointe seront épaulés par un milieu de terrain à caractère offensif. En effet, Iheb Msakni, Wajdi Kechrida, Mortadha Ben Ouannès et probablement Maher Hannachi (à moins que Garrido préfère l'aligner comme latéral droit), apporteront leur soutien en phase offensive. Dans le cas où il serait aligné comme arrière droit, Hannachi serait utile sur le double volet défensif et offensif. Car même si les Etoilés jouent l'attaque, ce soir, ils ne devront pas prendre de risques inutiles pour autant. C'est pourquoi le technicien étoilé cherchera à aligner ses meilleurs éléments en défense.

Bediri et Krir en ballottage

Qui sera dans les bois ce soir ? Difficile à répondre dans la mesure où Makrem Bediri tout comme Achref Krir ont sorti de grands matches, chacun lors de sa dernière sortie. De la concurrence positive qui va se renforcer avec le retour, désormais officiel, d'Aymen Mathlouthi qui vient de signer un contrat d'un an et demi au profit de l'ESS. Le compartiment défensif sera composé également de trois axiaux : Boughattas, Jemal et Hannachi ou Sellami.

Mise au vert à Hammamet

Les Etoilés ont clôturé hier leur préparation en prévision de l'explication de ce soir contre les Zimbabwéens de Platinum. L'ultime séance s'est déroulée à Sousse avant que l'équipe ne mette le cap sur Hammamet, ville choisie pour la mise au vert.

Haj Hassen et Gonzalez sous le feu de la critique...

S'il y a un reproche que les supporters étoilés font à Garrido et ses joueurs, c'est bel et bien la stérilité de l'attaque lors des deux dernières sorties de l'équipe en Ligue des champions. Zéro but en deux matches. Par ailleurs, deux attaquants sont sous le feu de la critique. Il s'agit de Houssem Haj Hassen et Darwin Gonzalez qui n'arrivent pas à s'imposer comme titulaires à part entière ou, au moins, à se présenter comme solutions de rechange efficaces.

Quant à Karim Laâribi, on lui reproche son inefficacité dans les 30 derniers mètres lors des deux dernières sorties en C1 africaine.

Ce soir, Souleymane Coulibaly et ses camarades de l'attaque doivent redoubler d'effort pour déverrouiller la défense zimbabwéenne comme l'ont si bien fait à l'aller Karim Laâribi, auteur d'un doublé, et Houssem Haj Hassen qui a triplé la mise dans le temps additionnel.

Les Etoilés ont leur destin en main. Leurs chances sont intactes pour se qualifier au quart de finale de la C1 africaine. Il suffit qu'ils s'appliquent sur le terrain.