Tunisie: Les ciments de bizerte - Des indicateurs rassurants et un avenir prometteur

La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d'activité arrêtés au 31 décembre 2019. Le quatrième trimestre 2019 s'est caractérisé par la continuité de l'activité de déchargement des navires de coke de pétrole, qui a généré des revenus hors taxe de 1.143.625DT durant cette période.

La société a continué le suivi des investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé de petits investissements nécessaires pour la continuité d'exploitation.

La production du clinker de la société les Ciments de Bizerte au cours du quatrième trimestre 2019 a connu une augmentation importante plus que 100 % par rapport à la production de la même période de 2018 suite à la stabilité du four et la continuité de marché durant le quatrième trimestre 2019.

La production du ciment de la société au cours du quatrième trimestre 2019 a connu une amélioration aussi importante de + 33.35% par rapport à la production de la même période de 2018, soit une augmentation annuelle de 46.745 tonnes. La production de la chaux artificielle au cours du quatrième trimestre 2019 a connu, elle aussi, une augmentation de +34.88 % par rapport à la production de la même période de 2018 suite à la demande élevée durant le quatrième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du quatrième trimestre 2019 a connu une hausse significative de +56.6% comparé à la même période 2018 passant de 18.559.366 DT à 29.068.336DT soit une augmentation de+10.508.970DT. Annuellement, ce chiffre a connu aussi une évolution remarquable de + 3.716.099 dinars par rapport a l'année 2018 passant de 73.388.694 Dt à 97.104.793DT soit un pourcentage de +32.3%.

Le chiffre d'affaires provenant de l'export au quatrième trimestre 2019 a connu une amélioration de +2.561.037DT par rapport au quatrième trimestre 2018.

Par ailleurs, l'activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1.143.625DT, et ce, suite aux déchargements de sept (07) navires de 95.302 tonnes durant le quatrième trimestre avec un cumul annuel au 31/12/2019 de 4.610.885 DT en hors taxe et 23 navires de 384.241 tonnes de coke de pétrole.

Il est à noter que la société a obtenu des crédits à moyen et long termes nécessaires pour le financement de son programme de mise à niveau II (PMN II) et de certains projets d'accompagnement. En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront honorés à leurs échéances quoiqu'il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

Par ailleurs et suite a l'augmentation du revenu, la société continue à régler ses dettes envers ses fournisseurs. Aussi les crédits de gestion continuent de baisser de 45.503.756 DT(le 31/12/2018) à 15.961.382DT. En effet, la société a pu rembourser 29.542.374DT. Les perspectives du premier trimestre 2020 se caractérisent par une augmentation sensible de la production de clinker et de ciment après l'achèvement des travaux de maintenance annuelle. Le souci est de maîtriser les coûts de production et de distribution, d'améliorer la part sur le marché local.

II est question aussi de diversifier les clients à l'export et chercher de nouveaux clients. Les responsables de la société veulent, de même, assurer la rentabilisation des installations du quai par l'export du clinker et ciment en vrac. La continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur n'est pas pour autant laissée pour compte.

Après le programme d'entretien annuel et la maîtrise des paramètres de production et process optimal, la société va continuer à assurer la stabilité de la production en améliorant son débit pour atteindre les objectifs fixés par le plan commercial. La société a gardé sa part de marché sur le marché local et va continuer à s'orienter vers l'exportation du surplus de production de clinker et de liquider le stock existant pour éviter sa dépréciation.

A la faveur de ses orientations commerciales et de production, la société vise la minimisation du coût des produits. Elle sera capable d'honorer ses engagements financiers et de s'orienter vers un meilleur avenir. La société se porte bien et peut réaliser de nouvelles performances au cours des mois à venir.