Tunisie: Ligue des champions - Phase des poules - JSK-Espérance à Tizi Ouzou (17h00) : Juste pour le prestige

Détrompons-nous. Tout à l'heure à Tizi Ouzou, le match JSK-Espérance sera loin d'être considéré comme une simple formalité à remplir. Un derby est une grande motivation à lui seul !

Parfois, il y a des matches de football qui n'ont ni sens ni raison d'avoir lieu tellement l'enjeu y fait défaut. Et c'est le cas du match de cet après-midi (17h00) en Algérie entre la Jeunesse Sportive de Kabylie et l'Espérance Sportive de Tunis qui rempliront une simple formalité dans le cadre de l'ultime journée de la phase des poules de la Ligue des champions.

En effet, le sort des quatre membres de la poule «D» est déjà scellé depuis samedi dernier à l'occasion de l'avant-dernière journée.

La hiérarchie dans cette poule restera inchangée quoiqu'il advienne aujourd'hui à l'issue des rencontres JSK-EST et Raja-Vita Club. C'est que même en cas de défaite de l'Espérance et de victoire du Raja, ce qui aboutirait au même nombre de points (11 points chacun), c'est le représentant tunisien qui terminera leader de poule grâce à son avantage enregistré dans les confrontations directes avec son homologue marocain.

Et de ce fait, tout le monde est démobilisé. Le seul enjeu qui motivera les joueurs sera l'honneur et le prestige du club. Et à ce propos, Dieu seul sait combien ces éléments comptent dans un derby entre Maghrébins !

Remaniement en perspective

Et même en l'absence d'un enjeu matériel, on ne risque pas d'assister à une démobilisation générale qui ferait de la rencontre un duel fade et insipide. Au contraire, chacun aura un message à lancer.

Les Algériens veulent réussir un joli coup aux dépens du champion d'Afrique pour effacer leur «waterloo» (4-1) de samedi dernier au Congo contre Vita Club tout en sortant de la compétition africaine sur un résultat positif.

A son tour, l'Espérance ne compte pas ternir son image de marque en essuyant une première défaite après 20 matches en compétition continentale.

Tout cela pour dire qu'en vérité, il n'y a pas de match dénué d'engouement ou de motivation tant qu'il y a des couleurs adulées à défendre.

Tout de même, le staff technique de l'Espérance aura la latitude d'apporter quelques changements au niveau de l'équipe rentrante ayant l'habitude de disputer les matches de la Ligue des champions.

Cela est dicté par la nécessité de bien gérer l'effectif et d'accorder aux joueurs, sans exception aucune, un repos leur permettant de bien recharger leurs accus car la route est encore très longue tout en étant truffée d'embûches et d'imprévus. Et c'est dans cet esprit que Mouïne Chaâbani ne va pas s'aventurer à aligner sa meilleure équipe pour un match dont l'objectif pourrait se limiter à éviter la défaite. Et du coup, bon nombre de joueurs clés comme Hamdou El Houni, Bilel Ben Saha, Elyès Chetti ou Abderraouf Benguith pourraient fort probablement être ménagés.

Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas réengager la formation qui a affronté le CSChebba mardi dernier à deux ou trois éléments près?

Les Derbali, Dhaouadi, Chammam, Rabii, Kwamé, Youssef Mosrati (ou Ben Romdhane), Youssef Abdelli (ou Coulibaly), Fédi Ben Choug, Mohamed Ali Ben Hammouda et Ibrahim Ouatara ne constituent-ils pas un ensemble qui rassure et soit capable de relever tous les défis?

D'ailleurs, dans ce genre de matches où la prudence doit être de mise et où le jeu de contre serait fortement conseillé, le dispositif de défense et de couverture ci-haut cité est le mieux indiqué.

De plus, le trio de l'attaque composé de Ouattara, Ben Choug et Ben Hammouda pourrait se trouver dans son élément avec les espaces qui seront laissés par les Kabyles dont les supporters feront tout pour les pousser à prendre beaucoup de risque en attaque. Forcément !