Tunisie: Handball - Reprise cet après-midi du championnat de la nationale a - Deux sommets !

Maintenant que la parenthèse de la dernière CAN est fermée, revenons sur terre, reprenons... connaissance et, surtout, oublions, tout simplement parce que l'énorme déception vécue en finale contre l'Egypte, ça n'arrive pas qu'aux autres.

Et dans l'attente de la mise en œuvre d'une stratégie de redécollage devant être échafaudée par la fédération, retrempons-nous, avec courage, dans l'ambiance locale d'un championnat qui abordera, cet après-midi, sa phase du play-off, ultime étape de la course au titre.

Merci les arbitres

Avant de faire la tournée des salles qui abriteront les quatre rencontres de la journée, il faut signaler que cette reprise a failli être reportée, sur fond du conflit opposant la fédération à ses arbitres, ceux-ci ayant décidé, comme un seul homme, de ne reprendre le sifflet qu'une fois leurs dus réglés.

Encore sous le choc de la déroute de la CAN, la caisse encore désespérément vide, le bureau fédéral a dû souffrir avant d'obtenir au forceps un oui inespéré auprès des arbitres d'élite qui ont finalement accepté de revenir sur leur décision de boycott. Soit tout à fait à l'opposé de leurs camarades des autres grades qui campent, mordicus, sur leur position (grève ouverte jusqu'à nouvel ordre), dans un insoutenable bras de fer dont on ne peut prévoir l'issue.

N'empêche que l'espoir d'aboutir à un arrangement entre les belligérants n'est pas mort, les négociations s'étant poursuivies jusqu'à hier matin, en vue de voir les referees récalcitrants revenir à de meilleurs sentiments et, par conséquent, faire disputer les autres rencontres de ce week-end entrant dans le cadre des championnats de la Nationale B, de la division d'honneur, des féminines et des jeunes. La sagesse finira-t-elle par prévaloir? Wait and see.

Deux chocs déjà

Que nous réserve cette journée de reprise ? Elle promet sûrement, avec notamment deux chocs à Mahdia et Moknine.

En effet, dans la vieille contrée des Fatimides, le Club Africain court de gros risques, obnubilé qu'il est par le bouillonnement continu de sa cuisine interne (grèves, salaires et primes impayés, absence prolongée des... responsables, entraîneur au four et au moulin et tout le bazar). De surcroît, les Clubistes évolueront sans leur maître à jouer Skander Zaïed, recruté récemment par le club égyptien d'Al Ahly.

Les jeunes feront-ils le poids devant une équipe locale connue pour être intraitable dans son temple? L'autre choc aura lieu à Moknine, sous forme d'un prestigieux derby du Centre entre le Sporting et l'Etoile Sportive du Sahel. Dans cette fournaise où ils ont toujours éprouvé, au temps de leur splendeur, toutes les peines du monde pour s'imposer, les Etoilés pourraient, cette fois, faire chou blanc, étant donné la persistance de leur crise financière qui alimente encore la grogne des joueurs et même de leur entraîneur ! Par contre, pas de souci pour l'ASHammamet qui, at home, devra aisément neutraliser ses visiteurs de Ksour Essaf manquant d'expérience. Idem pour l'Espérance Sportive de Tunis qui présentera son habituelle armada d'internationaux et de grands joueurs pour battre cet ensemble de Sakiet Ezzit, son inoubliable tombeur lors de la finale de la Coupe, la saison dernière.

Programme

Salle Zouaoui : EST-CSSE

Salle Hammamet : ASH-CHKE

Salle Moknine : SCM-ESS

Salle Mahdia : EMM-CA

N.B: toutes les rencontres démarreront à 16h00.