Tunisie: 2e édition des TechDays à Tunis - Pour le networking des clusters méditerranéens

Cette année, c'est la Tunisie qui a accueilli TechDays. Plus de 70 acteurs de l'innovation, dont des clusters des deux rives de la Méditerranée, des pôles de recherches et des ingénieurs y ont participé avec un seul objectif en point de mire: réseautage et networking pour le développement de leurs business.

Booster les capacités d'innovation des chercheurs, des ingénieurs et des entreprises opérant dans des secteurs de pointe est le premier objectif des TechDays qui ont été tenus les 29 et 30 janvier, à Tunis. Cet événement s'inscrit, en effet, dans le cadre de l'initiative The Next Society, un programme appuyé par Anima investment network et l'Union européenne et mené par la confédération Conect, en collaboration avec l'Apii, dont l'objectif est de réunir autour d'une même table des acteurs économiques engagés pour le changement vers une économie de l'innovation.

The Next Society est, donc, un projet qui vise à fédérer les systèmes d'innovation dans la Méditerranée. Il est présent dans les sept pays suivants, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Liban, la Jordanie et la Palestine.

Une synergie entre les clusters

Le projet est décliné en trois programmes avec des cibles différentes. Un premier programme est dédié aux clusters, un deuxième pour les startup et un troisième programme consacré aux chercheurs. Chacun de ces programmes a pour objectif d'aider ses différentes cibles à se connecter entre elles pour développer leurs business.

Ainsi, TechDays qui a été inauguré, mercredi dernier, vise à créer une synergie entre les clusters des deux rives de la Méditerranée, en l'occurrence des clusters européens et ceux de la Région Mena. Plus de 70 opérateurs, clusters et centres de recherche ont participé à ce rendez-vous méditerranéen dont 25 clusters européens et de la région Mena et 15 clusters tunisiens.

Les principaux secteurs concernés sont les TIC, l'environnement, l'énergie, les matériaux du textile, la biotechnologie et l'industrie 4.0. Des rencontres bilatérales sectorielles ont été également organisées, et à leurs issues des stratégies communes et des feuilles de route seraient élaborées pour de futures collaborations.

L'événement a été inauguré par le ministre de l'Industrie et des PME, Slim Feriani, en présence du P.d.g. de l'Apii, Omar Bouzaouada.