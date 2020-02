Madagascar: Enseignement - De nouvelles matières dans le programme scolaire

Aucun changement significatif n'a été apporté au programme scolaire ou programme d'études malgaches depuis 1996. Une situation qui est sur le point de changer avec la mise en place du plan sectoriel de l'éducation.

Lors d'un entretien avec un responsable auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnelle l'intégration de nouvelles matières dans le programme scolaire serait en phase de gestation actuellement. Parmi les nouveaux modules qui seront disponibles dans le programme scolaire de l'éducation fondamentale, on peut citer, entre autres, l'éducation et le développement durable, l'éducation financière, le monde du travail ou encore l'éducation à la vie en harmonie. Ce projet est le fruit de recherches menées conjointement par des experts nationaux et internationaux, dans le dessein d'améliorer la qualité de l'éducation et de renforcer les compétences des enfants malgaches.

Lorsque le nouveau programme sera effectif, les enseignants seront formés au sein de l'Institut national de formation professionnelle (INFP) afin qu'ils puissent être en mesure d'enseigner les nouvelles matières aux élèves. À noter que la mise en place de ce nouveau programme nécessite une réflexion approfondie en fonction des réels besoins des enfants à Madagascar. La cohérence des programmes pour chaque niveau est, par exemple, étudiée minutieusement. En ce moment, la classe de seconde applique déjà un nouveau programme scolaire. Enfin, en ce qui concerne l'état d'avancement de l'élaboration du nouveau programme pour l'éducation fondamentale, il est presque terminé. « Cela devrait être fait au mois d'avril si tout se passe comme prévu, et il sera expérimenté lors de la prochaine année scolaire », nous a confié la source auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnelle.