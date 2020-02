Madagascar: Protection de l'environnement - Vitogaz renforce son engagement

Depuis l'année 2016, la société Vitogaz Madagascar s'est lancée dans un programme de reboisement pluriannuel à Ampangabe Atsimondrano, au sein de la Zone d'action en faveur de l'arbre (Zodafarb). Plus de 4 000 arbres ont été plantés et suivis.

Reboisement national. Pour cette année 2020, elle renforce cette action en participant au lancement de la saison nationale de reboisement organisée par la Présidence de la République, avec une trentaine de collaborateurs qui ont fait le déplacement à Ankazobe. Par ailleurs, pour la première fois de son histoire, et en complément des actions menées depuis quatre ans à Ampangabe, Vitogaz Madagascar intervient dans la région Boeny, où un programme pluriannuel de cinq ans va débuter.

L'objectif de ce programme est de reverdir une superficie de cinq hectares annuellement, soit 25 hectares au bout des cinq ans. Pour Mahajanga, le reboisement a eu lieu le samedi 25 janvier dernier au site de Marohogo, à 25 kilomètres du centre-ville. Cela a été réalisé en partenariat avec la direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Boeny Betsiboka, la région Boeny, ainsi qu'avec la société Fibasom, le distributeur agréé de Vitogaz, et les partenaires locaux. 5 000 jeunes plants d'acacia, de moringa, d'anacardium et d'albizia ont été mis en terre sur une superficie de 5 hectares.

Stratégie globale. Pour rappel, cette initiative répond à l'appel de l'Etat malgache d'augmenter la couverture forestière et lutter contre le changement climatique. Elle entre aussi dans une stratégie globale de préservation de la forêt, qui inclut la proposition d'alternatives pour une énergie propre et économique pour les foyers malgaches, réduisant l'utilisation de charbon de bois et de bois de chauffe. En effet, à Madagascar, 50% des forêts ont disparu ces cinquante dernières années, au rythme de 100 000 hectares chaque année. A ce rythme là, une disparition totale de la forêt malgache d'ici trente ans est à craindre. La raison est simple : l'énergie utilisée par la population est, à plus de 90%, le bois et le charbon.

Plus de 400 000 tonnes de charbon sont consommées annuellement à Madagascar, avec ce que cela entraîne comme conséquences pour la forêt. Depuis fin 2018, la Société Vitogaz Madagascar s'inscrit dans cette perspective en proposant sur le marché la possibilité pour la population d'acheter du gaz au détail, à partir de 3 000 ariary. Une offre qui va bientôt être déployée à Antananarivo. Elle intensifie son action cette année par le reboisement à Mahajanga. Pour le cas de la région Boeny, la sauvegarde et la valorisation de l'environnement et des ressources naturelles sont des priorités. Une politique régionale a été mise en place dans ce sens, alliant la recherche d'alternatives de substitution au charbon de bois, ainsi que l'amélioration du bien-être de la population. Un protocole d'accord pour œuvrer dans ce sens va être ainsi signé entre la région Boeny et la société Vitogaz Madagascar, dans la suite logique de la promotion de la vente de gaz au détail, en tant qu'une des alternatives au charbon de bois pour la population majungaise.