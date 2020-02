Madagascar: Police nationale - Les sept grands axes prioritaires du nouveau Ministre de la Sécurité publique

Comme tous les départements ministériels ayant connu un changement de patron, suite au remaniement du gouvernement le 29 janvier dernier, le ministère de la Sécurité publique a accueilli, hier, la passation de service entre le ministre sortant, le Contrôleur général de police (CGP) Roger Rafanomezantsoa et son successeur, le CGP Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison.

Effectuée dans la fraternité et dans le respect mutuel, la cérémonie d'hier était l'occasion pour le nouveau nommé de remercier le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, Christian Ntsay, de lui faire confiance pour occuper ce poste, dont la mission principale consiste à la mise en œuvre des « Velirano » du président Andry Rajoelina. Rappelons que l'objectif de ces derniers est le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays, dans les plus brefs délais. Pour atteindre cet objectif, il a alors énuméré les sept grands axes de ses priorités. En premier lieu, la restauration de la confiance de la population envers l'institution policière.

Dans cette action, son mot d'ordre est : « La population doit ressentir que la police est là, et qu'elle travaille pour le peuple ». Les actions doivent avoir un impact mesurable sur la vie quotidienne de la population. Deuxièmement, la restauration de l'autorité de l'Etat, à travers les missions traditionnelles de la Police nationale. Troisièmement, le renforcement de la lutte contre la corruption, surtout dans le cadre du concours de recrutement des élèves-policiers, dont le traitement est accéléré. Problème récurrent et nuisant à l'image du pays, la lutte contre le kidnapping, à travers la mise en œuvre d'une stratégie efficace, figure également sur la liste.

Dans ce sens, il a averti les policiers que le principe de "tolérance zéro" sera appliqué à toutes les personnes impliquées, surtout quand il s'agit d'un policier. « Le corporatisme sous toutes ses formes sera banni. », lance-t-il. Un effort particulier sera déployé pour le respect des valeurs humaines et des droits de l'Homme. La priorité sera donnée à la prévention par rapport à la répression, et les descentes sur terrain seront intensifiées. Et cela pour l'effectivité du principe de la police de proximité. Enfin, le ministre Fanomezantsoa Rodellys a souligné que la collaboration avec les autres corps des forces de défense et les autres entités comme le système pénal sera renforcée.

Parmi les plus jeunes étoilés. La cérémonie a de nouveau montré la solidarité au sein de la Police nationale. Des anciens ministres et des hauts responsables, aussi bien en activité qu'à la retraite, ont assisté à la cérémonie pour rendre hommage au nouveau ministre. Ce dernier figure parmi les plus jeunes étoilés de la Police nationale. Sa nomination à ce poste constitue une fierté pour ses aînés. Son prédécesseur n'a pas manqué de le féliciter pour le chemin qu'il a parcouru pour arriver à la tête de cette institution.

Marié et âgé de 49 ans, le CGP Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison compte 24 années de service au sein de la Police nationale. Il a porté le grade d'officier de Police pendant 10 années avant d'intégrer l'Ecole nationale supérieure de Police. Il en est sorti commissaire de Police en 2006 avec la promotion Matsilo. Il est titulaire d'un diplôme de fin de cycle du Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques. En réalité, il n'est pas étranger à ce ministère, dans la mesure où il y a déjà occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines en 2005.