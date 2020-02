Madagascar: Elia Béatrice Assoumacou - « Il est urgent de rétablir la paix sociale dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique »

La ministre Elia Béatrice Assoumacou avec les membres du Seces présents à Fiadanana, hier.

L'une des revendications du Seces a été satisfaite par le pouvoir avec le remerciement de l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La ministre nouvellement nommée prône une politique d'ouverture à toutes les parties prenantes.

« Jusqu'à maintenant, le Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur (Seces) n'a pas encore annoncé la fin de la grève ». Ce sont là les mots du Dr Faly Randriamialinoro, secrétaire général de la section tananarivienne du Seces, lors de la cérémonie de passation de pouvoir entre la ministre sortante, Blanche Nirina Richard, et Elia Béatrice Assoumacou, ministre entrante de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à Fiadanana hier.

Notre interlocuteur de noter toutefois qu'aucune « manifestation n'est effectuée ni dans l'enceinte de l'université ni auprès des centres nationaux de recherche ». Ce qui ne signifierait pas pour autant le retour à la « normale » (ce qui est un bien grand mot, étant donné que rares sont les années universitaires qui n'ont pas été perturbées par des manifestations des membres du Seces) dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ainsi, les membres dudit syndicat attendraient de pied ferme « des résolutions positives » de la rencontre devant se tenir entre eux et la ministre nouvellement nommée. « Les deux parties vont devoir discuter. Nous espérons une meilleure collaboration avec la ministre nouvellement nommée. Celle-ci a d'ailleurs affirmé sa volonté de collaborer avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique », a avancé le secrétaire général du Seces Tana.

Paix. La cérémonie de passation de pouvoir qui s'est tenue à Fiadanana, hier, a été l'occasion pour Elia Béatrice Assoumacou de faire savoir les grandes lignes de son plan d'action pour mener à bien les tâches qui lui ont été conférées. Entre autres, « le rétablissement dans les plus brefs délais de la paix sociale au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». « Il est impératif de résoudre les problèmes qui y sont inhérents.

Aucun travail ne pourrait être entamé ou être continué dans une atmosphère de troubles et de conflits internes », a fait savoir la ministre. Ainsi, une réunion a été organisée hier, dans l'après-midi, pour « trouver d'un commun accord des solutions aux revendications des membres du Seces ». Saisissant l'occasion, Elia Béatrice Assoumacou a noté l'importance pour le ministère « de travailler main dans la main avec le Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ». « Le ministère ne pourra rien faire sans des acteurs comme les membres du Seces », a-t-elle ajouté.

Outre le rétablissement de la paix sociale, le ministère entendrait également poursuivre les efforts menés par l'ancienne équipe dans la mise en place d'universités régionales. « L'équipe sortante a pu lancer les travaux entrant dans le cadre de la mise en place d'universités régionales. Ce qui est une bonne chose, et nous comptons relever le défi de doter chaque région d'une université », s'est exprimée la numéro Un de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La satisfaction des revendications syndicales est l'un des défis majeurs de la nouvelle ministre. Majeur dans le sens où, compte tenu des priorités des priorités qui se présentent devant lui, l'Etat doit 307 milliards d'ariary d'arriérés à 2 700 enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants.