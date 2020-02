Madagascar: Entreprise de l'année - Moringa Wave en tête du classement de Mémento Madagascar

Cérémonie de remise de prix aux gagnants du concours « Entreprise de l'année » de Mémento Madagascar.

Cinq entreprises ont reçu des trophées du magazine Mémento Madagascar. Le classement a été défini avec l'appui technique de FTHM Consulting, expert en culture de la qualité et de la performance.

Mémento Madagascar a récompensé les entreprises selon leurs performances dans les finances, les ressources humaines, le marketing et la communication, l'innovation et la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En effet, cinq gagnants ont été mis en avant durant la soirée de remise des trophées, qui s'est tenue jeudi dernier au Carlton Anosy. Il s'agit de Hairun Technology, spécialiste en matière d'applications mobiles et de logiciels [pour la performance financière] ; de Baobab Services, cabinet d'expertise comptable [pour les ressources humaines] ; de Moringa Wave, producteur de produits alimentaires [pour le marketing et communication], Cotisse Transport, compagnie de transport [pour l'innovation] ; et Ouvrages et Travaux Industriels [pour les actions RSE]. Moringa Wave a été le grand gagnant du classement. D'après son représentant, cette entreprise produit des compléments alimentaires à base de « moringa oleifera » - ananambo en malgache -, un arbre aux multiples vertus poussant dans les régions chaudes de la Grande Ile. Créée en 2016, Moringa Wave exploite tous les bienfaits de cet arbre.

Culture. Pour Mémento, le mensuel des entreprises d'outre-mer et de l'océan Indien, qui fête cette année ses cinquante ans d'existence, les efforts des entreprises méritent d'être reconnus et de servir d'exemple. « Étant un magazine de référence, nous avons choisi de marquer notre cinquantenaire par cette nouveauté : le classement 'Entreprise de l'année'. Il s'agit d'un concours visant à faire valoir les efforts des entreprises », a souligné Diana Peuteuil Razakatiana, PDG de l'agence qui représente Mémento à Madagascar. Pour sa part, le ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, qui a patronné la cérémonie, a soutenu l'importance de la culture d'excellence dans le domaine de l'entrepreneuriat.

« Ces lauréats sont de bons exemples d'entreprises citoyennes. Soyez les icônes du changement qui est actuellement en cours. Vous êtes les évangélistes de la compétitivité économique. Pour une transformation économique, il nous faut beaucoup d'icônes. Vos performances permettent de stimuler une dynamique positive », a-t-elle indiqué dans son discours. Par ailleurs, les autres hautes personnalités et représentants du secteur privé présents à la cérémonie incitent les entreprises à participer aux prochaines éditions du classement « Entreprise de l'année », pour que leurs performances soient objectivement récompensées.