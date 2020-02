Madagascar: « Peut mieux faire »

« La mission a salué la détermination des autorités à renforcer la croissance, à améliorer la collecte des recettes et à favoriser l'inclusion sociale. Soutenir l'activité économique requiert une priorisation et une mise en œuvre sans délai de projets d'investissement porteurs de croissance ».

Cet extrait du communiqué du Fonds Monétaire International (FMI) sur le déblocage de 43,3 millions de dollars, au titre de la sixième tranche de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), témoigne des efforts réalisés par les autorités malgaches en vue de la relance économique.

« Peut mieux faire »

Pour le conseil d'administration du FMI, « le gouvernement malgache a réalisé d'importants progrès de consolidation de la stabilité macroéconomique, de promotion d'une croissance inclusive et durable en matière de réduction de la pauvreté depuis la mise en œuvre du programme soutenu par la FEC ». Ce progrès se concrétise ces dernières années par une évolution positive du taux de croissance économique. De 3% en 2015, il est passé à 4,8% en 2019.

Et pour 2020, une croissance plus forte estimée à 5,5% est attendue En somme, le gouvernement Ntsay, du moins les ministres qui ont fait preuve d'efficacité et qui sont reconduits à leurs postes respectifs, ont démontré par les chiffres qu'ils sont à la hauteur de la mission de redressement socio économique que le président de la République leur a confiée. Le nouveau gouvernement part donc sur une bonne base, avec notamment une maîtrise du déficit budgétaire, et un taux de pression fiscale en augmentation constante, passant de 9,2% du PIB en 2016 à environ 10,5% en 2019. Une performance satisfaisante mais qui n'est pas encore suffisante parce qu'en matière de pression fiscale par exemple, certains pays africains dépassent largement les 20%.

Mais la perspective est encourageante si l'on tient compte des projets d'investissements publics et privés attendus ainsi que des réformes engagées ces derniers temps, notamment en matière de collecte de recettes fiscales et douanières. Bref, le meilleur est à venir, car avec les « nouveaux cerveaux » qui sont venus le renforcer, le nouveau gouvernement est condamné à réussir. Et il peut y parvenir, car sur son bulletin de note est marquée la mention... « peut mieux faire ».